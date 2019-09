Sobre la forma de abuso, el padre señaló que el docente separaba a los chicos de las chicas y luego los hostigaba para que no hablaran. “Él separa a los nenes y las nenas para en cierta privacidad, abusar de ellas, rozando sus partes íntimas, manoseándolas, mordiéndose los labios, jamás enfoca su mirada en los ojos de las alumnas sino en su físico. Hasta nos contaron otros chicos que salía del aula para ver la clase de educación física de las alumnas, teniendo a sus alumnos en clases”, detalló.

"En virtud de la gravedad del hecho, se inició una investigación sumarial, se elevó al Cuerpo Colegiado y hoy se decidió apartarlo del cargo mientra se siga con la investigación. Una vez terminada esa etapa, se decide si se le aplica una sanción", explicó Frassone, quien además aclaró que el docente "no asistió a la escuela en toda la semana ya que le sugerimos que no vaya hasta que se tomara una decisión".

El hecho, sin embargo, revolucionó a todo el establecimiento y no se dictaron clases, que esperan ser retomadas el lunes. "Se decidió que este viernes no haya clases. Se va a acercar el equipo interdisciplinario para hablar con el equipo directivo y a la tarde habrá una reunión con el personal. Pero en principio el lunes habría clases", aseguró el funcionario.

Tras la reunión mantenida esta mañana en el CPE, los padres quedaron conformes aunque aseguraron que durante el proceso hubo problemas de comunicación. "Hay un problema interno de la escuela entre los directivos. Se vio reflejada la falta de comunicación y que el protocolo que tienen no sirve. Las autoridades deben acercarse a la institución para conocer lo que pasa y no solo responder a cuestiones administrativas. Hubo falta de tacto y sensibilidad", aseguró Luciano a LMN.

En este contexto, además del apartamiento e inicio de sumario contra el docente, otros dos profesores fueron señalados por tener prácticas similares con estudiantes o tener conversaciones vía WhatsApp sobre cuestiones no vinculadas con lo académico. Sobre esto, Frassone dijo que tomaron conocimiento este jueves y que ya abrieron un expediente, aunque en estos casos no hay denuncias formales realizadas en la Justicia ni la Policía. "Mañana vamos a avanzar con estas dos situaciones y les vamos a sugerir a los docentes que no se acerquen al establecimiento", aseguró el funcionario.

