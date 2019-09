“Nos encontramos con una situación de abuso sexual de un docente, reincidente en este tipo de práctica dentro del establecimiento educativo, y amparado por el sindicato… Nosotros como padres nos enteramos ahora y no queremos que siga en el establecimiento”, explicó uno de los denunciantes y agregó: “Radicamos la denuncia como corresponde y hemos esperado todos los plazos que nos han dicho. El día de hoy se tenía que acercar la supervisora de escuela técnica con el apartamiento del cargo del docente, algo que no sucedió. Él sigue siendo docente, sigue cobrando sus haberes, no se abrió una instancia sumarial para investigarlo, la Justicia jamás se comunicó con nosotros a pesar que la denuncia penal está formulada. Y no solamente de un caso, sino que hay tres recientes y una más que se iba a redactar ahora porque recién el chico se animó a hablar”.