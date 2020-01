El acusado por el crimen de Luciano se abrió un face en la cárcel y mete miedo

César Pérez, abogado querellante de la familia de Luciano, confió a LMN: "El perfil lo abrió a fines del año pasado y envió solicitudes de amistad a allegados de la familia que se la rechazaron, pero están atemorizados".

El letrado explicó que se puso en contacto con las autoridades del penal para consultar por qué el joven contaba con el beneficio de tener un celular y no le dieron "ningún tipo de respuesta".

p14-f01b-poli(SCE_ID=390330).jpg

Frente a esta situación, hicieron capturas del perfil del joven, que a las pocas horas de haberse producido el contacto con las autoridades del penal, lo dio de baja.

"Vamos a viajar a Neuquén para ir a la Jefatura a que nos expliquen cómo funciona el uso de celulares en las cárceles", detalló Pérez.

Yereni, mamá de Luciano, se mostró preocupada por esta situación y aseguró haber puesto todo en manos de su abogado.

Desde el crimen de su hijo, tiene problemas para dormir. "Me suelo quedar despierta hasta tarde, hasta las 2 o 5 de la madrugada, llorando porque no me es fácil esta situación", dijo Yereni a LMN.

