El adiós de Santos: la vara en alto

Hace cinco años, la dirigencia de La Hormiga apostó por un recambio en la conducción: un ex jugador, un técnico joven. El objetivo era lograr una llegada distinta a un plantel de rugby que combinaba juventud y experiencia, para pegar un salto de calidad. Hace tres años, en el primer intento del club en el rugby cuyano, el Verde estuvo muy cerca del ascenso y en el segundo, lo logró -y por el camino más sinuoso-. En esta temporada, subió la vara para estar a la altura en un torneo de elite y prolongar su estadía al 2019, además de haber alcanzado la final del Torneo del Interior B y, por momentos, jugar en ambos frentes.

Es una etapa que el club cipoleño vive como la mejor de su historia y para ello, en la conducción del plantel, muchos señalan a Santos, aquel técnico joven a quien le pusieron fichas hace cinco años, como la cabeza de los logros deportivos de mayor trascendencia en la institución.

“Nosotros entendíamos que los grupos de jóvenes tienen que ser manejados por gente joven, que sean contemporáneos, que manejen más o menos los mismos códigos, porque los chicos ya no son como eran antes, si no los convencés, no te prestan atención, no les sacás el máximo potencial”, contó Marcelo Cerri, presidente del club.

Un ex jugador del club verde que pasó a ser el técnico más exitoso en la historia de la hormiga.

Por su parte, el forward verde Facundo Maina se refirió al mensaje que le transmitió Santos: “Mariano me dejó como legado que cuando a una persona se le mete una idea en la cabeza, tiene que ir detrás de esa idea, por más loca que parezca, por más absurda o lejana que se encuentre. Si uno deja de soñar, está muerto. Y él nos enseñó a soñar y a ir en busca de eso. Al mismo tiempo me transmitió la locura de ser hincha y jugador de un club”.

“Las renovaciones son buenas”

“Ya a principios de año sabía que era muy difícil que no sea el último. Esto requiere mucho tiempo, es casi una segunda profesión más y la verdad que siento no sólo el cansancio, sino que las renovaciones son buenas. Se quedan Gerónimo Cutuk y Agustín Chiofalo, que son parte del staff. Va a seguir todo en la misma sintonía y hasta tiene que ser mejor”, sostuvo Santos, quien compartió la despedida con dos jugadores, como Federico Lapuente y José Iglesias.

“Es muy emocionante. Justo se dio que Federico Lapuente también era el último partido de él, son chicos, que, si bien yo soy más grande, siempre estuvimos en la misma, siempre quisimos algo distinto, siempre soñamos la realidad que está viviendo el club hoy. De todos modos, no es un adiós, lógicamente no me voy a ir del club, voy a seguir colaborando, pero bueno, a descansar un poco”, manifestó el ex entrenador y añadió: “La verdad que me veo cerca del equipo, pero sufriendo mucho más desde la tribuna”.