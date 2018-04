El affaire de Xipolitakis con un famoso mago

En esa oportunidad, la rubia formaba parte del elenco de la obra de Carmen Barbieri, quien viajó con todo su equipo a Las Vegas. Fue Federico Bal, panelista del ciclo de la modelo, quien contó que durante un show el ilusionista estuvo “mirándola toda la función”.

“Me tiraba todos los trucos para que pase al escenario con él y el último truco era pasar atrás del camarín”, confesó la mediática.

La rubia luego amplió la anécdota con el popular mago y dio detalles sobre un encuentro en el camarín una vez que finalizó el show. “En el camarín me dio una foto, meee...”, empezó a enumerar, con su típica risa, mientras jugaba al misterio. “Ay, no queda bien como mujer contar estas cosas”, agregó, mientras los panelistas de Pampita insistían.

Barbie Simmons no aguantó y salió a cruzarla porque en esa época Vicky no sabía inglés. Sin embargo, la Griega recurrió de inmediato al humor irónico y le dijo: “Pero me hago entender muy bien”.

Mago insistidor: para enamorarla, el ilusionista le mandaba fotos firmadas al hotel.