El agente policial santafecino que espiaba al futuro Papa Francisco

En muchas provincias (en Neuquén todavía no) se han abierto los archivos de la Policía provincial y constituido Archivos de la Memoria, abiertos a los investigadores e historiadores. El mas importante es la Comisión de la Memoria de provincia de Buenos Aires en La Plata. Los informes de la inteligencia policial nos permiten conocer aspectos que no figuran en las crónicas de la época que incluso no conocen los propios protagonistas. Pero sirven para enterarnos de quienes estaban en la mira de las fuerzas represivas.