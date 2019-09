El agresor de Schiaretti va a seguir detenido

El fiscal que entiende en la causa, Alejandro Peralta Ottonello, ordenó que el detenido sea sometido a pericias psiquiátricas para evaluar su estado mental, independientemente de la comprobación de que estaba alcoholizado al momento de abordar al gobernador en su camioneta. Incluso, no se descarta que luego del peritaje sea enviado a un neuropsiquiátrico, en calidad de paciente detenido.

El hombre había encarado a Schiaretti y antes de amenazarlo con meterle “un tiro en la frente” tuvo un breve diálogo con el gobernador quien, a su vez, le había hecho un gesto al personal que estaba a cargo de su seguridad para que le permitiera acercarse. Bajó la ventanilla para escuchar lo que el hombre tenía para decirle, según relató el intendente de Alta Gracia, Facundo Torres.

“Cuando llegamos a la camioneta se acercó un hombre totalmente borracho, me di cuenta. Empezó a hablar con alguien de Ceremonial y le tocó la ventana a Juan, que siempre la baja respetuoso”, dijo el mandatario municipal, y amplió: “Siempre fuera de sus cabales, empezó hablando contra (Mauricio) Macri y después le dijo que había muchos pobres”. Luego de las palabras del agresor, Schiaretti le contestó “no, no me amenaces”, contó Torres. Así y todo, en la misma sintonía que el entorno más cercano al gobernador cordobés, el intendente le restó importancia al hecho y lo calificó como “una cosa menor, el hombre estaba totalmente fuera de sus cabales”.

Un día antes, Schiaretti había sido noticia por la visita de Alberto Fernández a Córdoba –fue al homenaje al ex gobernador De la Sota en el primer aniversario de su muerte–, quien le reclamó que apoye su candidatura, aunque el cordobés aún no jugó ninguna postura.