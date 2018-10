El arco de Boca siempre es una cuestión Central

Guillermo Barros Schelotto no arriesgaría con el debut del juvenil Javier Bustillos y aunque todavía no lo confirmó, todo hace suponer que apostará por la continuidad del arquero que lo llevó a la doble consagración en el ámbito local.

Lo que sí es un hecho, como pasa en River, es que el Melli prescindirá de los internacionales que arribaron de jugar con sus selecciones, como Wilmar Barrios, Edwin Cardona y Sebastián Villa para Colombia y Nahitan Nández en Uruguay.

Una probable del Xeneize para el sábado sería con Rossi; Gino Peruzzi, Paolo Goltz, Leonardo Balerdi, Emmanuel Mas; Agustín Almendra, Fernando Gago, Emanuel Reynoso; Mauro Zárate; Cristian Espinoza y Darío Benedetto.

Habló Gago

Lejos de su mejor nivel individual, pero referente indiscutido del plantel de Boca, Gago brindó una nota en la que intentó focalizar todo en el Palmeiras.

No hay dudas de que la Libertadores es el principal objetivo del club y el mediocampista central lo dejó claro: “Yo quiero pasar a la final, no me interesa lo que hagan los demás”, tiró en relación a River, también semifinalista.

El ex Real Madrid no quiere ni oír del tema de una futura final superclásica y fue muy contundente al respecto. “Es un error pensar así. Tenemos que pensar en Palmeiras. Si pensamos en lo que viene sería ilógico. Tenemos partidos complicados”, dijo. Y en cuanto a ese mismo tema recordó que “hay que jugar en la Bombonera y en Brasil. Ellos están pasando un buen momento. Si pasamos, veremos quién será el rival”.

Ya entre los cuatro mejores del certamen más trascendente de Sudamérica, el volante es consciente de que no alcanza en Boca. “Para evaluar si es bueno o es malo, hay que hacerlo cuando termine el campeonato”, puso el freno.

Entradas dolarizadas

Con acuerdo de los cuatro semifinalistas de la Copa Libertadores, la Conmebol fijó el precio máximo para las entradas visitantes en las llaves que se avecinan, así como también en las finales.

Los asistentes deberán desembolsar hasta 65 dólares de tope para cualquiera de los encuentros restantes, lo que equivale para los argentinos a unos $2400.

A pesar de la cifra, Boca ya entró en polémica con el Palmeiras ya que la institución que preside Daniel Angelici pretende 4000 populares para miércoles 31 en San Pablo y su par brasileño soltaría sólo la mitad de esa cifra para los hinchas xeneizes.

¿Palermo y Abbondanzieri en la B?

Martín Palermo y Roberto Abbondanzieri dejaron hace poco a la Unión Española de Chile y de inmediato comenzaron a sonar por Carlos Casares, como posibles reemplazantes de Sebastián Saja en el banco de Agropecuario en el Nacional B.

El equipo, propiedad del Rey de la Soja Bernardo Grobocopatel, no escatima en gastos desde que irrumpió en el Federal A y está en segunda división con intenciones de pegar el salto a la Superliga.

Pero su arranque de temporada no fue lo que se esperaba y el ex arquero de Racing resultó despedido después de seis partidos, sumando 8 puntos y quedando a 7 del imbatible Nueva Chicago.