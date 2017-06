Henry Homann lo puso en el radar de delanteros para el tramo decisivo, pero finalmente no se dio porque el Lobo hizo pesar el contrato firmado y el goleador permaneció en el Gigante del Norte, que mañana visitará a Cipo en la ida de cuartos del Federal A.

El DT José María Bianco lo tuvo como un indiscutible hasta diciembre y luego Duilio Botella también lo respetó con la 9 albiceleste. “Hace un año y medio que estoy y me ha ido muy bien. Estoy contento con mi presente”, contó el ex Alianza de Cutral Co que enfrentó a Cipo en la temporada 2015 cuando el Gallo descendió al B.

El cambio dentro de la misma categoría fue rotundo a nivel personal porque Gimnasia es uno de los grandes del interior, que no tiene inconvenientes en viajar dos días antes de un partido. “Estamos con muchas ganas. No se nos dio en el pentagonal porque en algunos partidos no pudimos mantener el nivel. Ahora definiremos todo de local y nuestra gente es importante”, analizó el goleador, que también sabe que los locales pisarán fuerte en La Visera. “Yo no tengo dudas de que el sábado vamos a salir a jugar a una cancha llena. Estos partidos son así y el ascenso está para el que menos se equivoque y le pese todo esto”, consideró.

Los salteños hicieron especial hincapié en la superficie sintética de la cancha albinegra. “Hicimos fútbol allá, pero no es la misma alfombra. Yo voy a ver cómo está, calculo que usaré botines, si no, será con zapatillas”, comentó sobre las condiciones del campo de juego.

Hoy, en una cancha capitalina (podría ser Pacífico), Botella dispondrá de los últimos movimientos para confirmar el once para mañana a las 21: Darío Sand; Álvaro Cazula, Facundo Vega, Julio Villarino, Fabio Giménez, Osvaldo Young, Daniel Ramasco, Pablo Motta, Lautaro Ceratto, Daniel Carrasco y Amieva.