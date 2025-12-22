El asesinato de un político provoca protestas, ataques a edificios públicos y linchamientos en Bangladesh

La muerte de Sharif Osman Hadi, dirigente opositor, generó una ola de violencia extrema, con víctimas fatales. Están en duda las elecciones de febrero.

El dirigente político y aspirante a diputado asesinado en Bangladesh murió el 18 de diciembre a los 32 años, días después de ser baleado.

El asesinato de Sharif Osman Hadi, un dirigente opositor , causó una escalada de violencia extrema en Bangladesh , donde se registraron protestas masivas, ataques a edificios públicos y hechos significativos de violencia que hasta se tradujeron en linchamientos públicos y dejaron víctimas fatales .

Si bien el político y aspirante a diputado en las elecciones de febrero, que según organizaciones internacionales ahora están en duda, murió el 18 de diciembre a los 32 años , había sido baleado días antes. Su deceso, confirmado por autoridades médicas, provocó movilizaciones inmediatas en la capital, Daca, y en otras ciudades del país asiático.

Desde ese día, hubo protestas que incluyeron concentraciones multitudinarias, cortes de calles y ataques contra sedes de medios de comunicación. En una de las jornadas más violentas, incluso, los manifestantes superaron los controles de seguridad e ingresaron por la fuerza al Parlamento de Bangladesh.

Pese a que únicamente se reportaron daños materiales y no víctimas dentro del recinto legislativo, este desbordamiento obligó a las autoridades a reforzar la custodia policial y militar en zonas clave del centro político de la capital.

Medios locales indicaron que se trataba de un dirigente importante dentro de la oposición juvenil. De hecho, era portavoz de la plataforma Inqilab Mancha, además de una figura vital en el levantamiento que derivó en el cambio de gobierno en 2024. Sus pares denunciaron su muerte como un crimen político.

Protestas y violencia en distintas ciudades de Bangladesh

Las protestas se centraron inicialmente en Daca y con el paso del tiempo la tensión creció hasta dar paso a que varios grupos de manifestantes comenzaran a realizar incidentes, como el incendio de autos, ataques a edificios públicos y saqueos.

Las fuerzas de seguridad debieron intervenir para intentar mantener la calma y emplearon gases lacrimógenos para llevar a cabo ese objetivo. Incluso tuvieron que realizar detenciones.

En ese marco, el Gobierno abrió investigaciones para esclarecer el asesinato del dirigente y encontrar a los responsables de los hechos de violencia. También se dispuso el refuerzo de la presencia policial en puntos estratégicos del país.

El linchamiento durante los disturbios

En paralelo a los disturbios en Daca, también existieron episodios de violencia en otras regiones del país. Por caso, en la ciudad de Mymensingh, un hombre de 25 años, que al parecer no tenía vinculaciones políticas, murió tras ser linchado y quemado por una multitud.

El episodio, en específico, ocurrió en el marco de distintos enfrentamientos entre grupos de manifestantes. La Policía confirmó la muerte y señaló que el hecho está siendo investigado como homicidio agravado.