Pampita revolucionó el Alto Comahue Shopping y registra récord de visitas

La modelo y conductora visitó el shopping neuquino y compartió una tarde paseando y disfrutando la magia de las fiestas.

Las fiestas están a la vuelta de la esquina y el Alto Comahue registra un récord de visitas a pocos días de Navidad. Sumado a esto, una célebre visita hizo vibrar al shopping este domingo: Carolina "Pampita" Ardohain.

"El shopping está repleto ya hace días, estamos súper contentos en cantidad de visitantes. Las familias están a full disfrutando de la magia de la Navidad en el shopping", destacaron desde el establecimiento.

La modelo y conductora compartió con los neuquinos una tarde de shopping paseando y viviendo la experiencia con las familias. Sin dudas fue la estrella, sumado a la foto con Papá Noel que es furor y gratuita.

Pampita Alto Comahue (no apta portada)

"La verdad que el equipo lo está dando todo, hay acciones todo el tiempo. Y se suma a eso un montón de promociones en todos los locales, canjes y regalos para los clientes", declararon desde la administración.

Y sumado a todo esto, se viene la noche shopping el próximo martes que el centro comercial estará abierto hasta la 1, con descuentos que van del 20 al 50%.

Pampita Alto Comahue (1)

Nueva edición de Noche Shopping en Alto Comahue con descuentos de hasta 50%

Este martes 23 de diciembre, Alto Comahue extenderá su horario y celebrará una nueva edición de Noche Shopping con descuentos de hasta el 50%. Además, habrá propuestas de entretenimiento para toda la familia y múltiples sorpresas pensadas para vivir la previa de Navidad de una manera diferente.

El evento, que ya es un clásico en el calendario de fin de año de los shoppings de Grupo IRSA, combinará oportunidades de compra exclusivas con una ambientación especial, música en vivo y activaciones que invitan a recorrer el shopping y disfrutar de una experiencia integral.

Durante la jornada, los visitantes podrán participar del sorteo de un auto 0 KM, cargando facturas desde $150.000 a través de la app, con posibilidad de participar hasta el 24 de diciembre.

Alto Comahue - Noche Shopping (2)

“La Noche Shopping transforma a Alto Comahue en un punto de encuentro para celebrar la previa de Navidad. No se trata solo de descuentos y promociones, sino de vivir una noche con música, intervenciones artísticas y sorpresas que invitan a recorrer el shopping de otra manera, compartir y disfrutar. Queremos que cada visita se sienta especial y diferente”, expresó Natalia Cozza, Center Manager de Alto Comahue.

“Desde Grupo IRSA buscamos que cada visita a nuestros shoppings se transforme en una experiencia memorable. Diciembre es un mes muy especial y por eso desarrollamos propuestas que combinan entretenimiento, beneficios y diversión para acompañar a nuestros visitantes en estas fechas”, expresó Gastón Manganiello, CMO de Grupo IRSA.

Promociones bancarias destacadas

Banco Galicia: los días 22 y 23 de diciembre, ofrece un 20% de descuento y un 30% de descuento para clientes Éminent, ambos con hasta 6 cuotas sin interés.

los días 22 y 23 de diciembre, ofrece un 20% de descuento y un 30% de descuento para clientes Éminent, ambos con hasta 6 cuotas sin interés. ICBC : Se podrá acceder a un 25% de descuento, con tope de $40.000 por transacción. Los clientes ICBC Exclusive contarán con un 30% de descuento, con tope de $50.000. Para ICBC Sueldos, el beneficio será de 35% de descuento, con tope de $40.000. Por último, los clientes Exclusive Sueldos accederán a un 40% de descuento, con tope de $50.000.

: Se podrá acceder a un 25% de descuento, con tope de $40.000 por transacción. Los clientes ICBC Exclusive contarán con un 30% de descuento, con tope de $50.000. Para ICBC Sueldos, el beneficio será de 35% de descuento, con tope de $40.000. Por último, los clientes Exclusive Sueldos accederán a un 40% de descuento, con tope de $50.000. Naranja X : del 21 al 24 de diciembre contará con 30% de descuento, con tope de $30.000 y hasta 5 cuotas sin interés.

: del 21 al 24 de diciembre contará con 30% de descuento, con tope de $30.000 y hasta 5 cuotas sin interés. Santander : El 19/12 estará disponible el “Especial Viernes” para clientes Plan Sueldo y jubilados, con los siguientes descuentos: Todas las carteras: 30% de reintegro, sin tope; Perfumería, Librería y Joyería: 10% de reintegro, sin tope; Hasta 9 cuotas sin interés.

: El 19/12 estará disponible el “Especial Viernes” para clientes Plan Sueldo y jubilados, con los siguientes descuentos: