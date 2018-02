El asesino de Camila no se acuerda de nada

Para el fiscal, el acusado de homicidio agravado por alevosía y criminis causa -cometido en este caso para ocultar una violación- “trata de colocarse en una situación ventajosa, con una amnesia selectiva y mentirosa, para lograr una inimputabilidad”, aunque en su declaración indagatoria haber admitido que tuvo contacto con la nena “es importantísimo”, según Terrón.

Según el fiscal, el acusado es “una persona lúcida que sabe perfectamente lo que hizo y por eso intentó ocultarlo. Hace esta declaración parcial y dividida que en definitiva lo coloca en la escena del hecho y en presencia de la nena, alegando una amnesia que no le creemos”. Terrón adelantó que pedirá la prisión preventiva y espera que en ese estado llegue al juicio oral.

Sobre la posibilidad de que Varela ya haya cometido hechos similares, el fiscal no lo descarta aunque aclaró que no hay pruebas. De hecho, no sólo hasta ahora no surgió ningún tipo de denuncia en su contra por un caso similar sino que tampoco tiene antecedentes penales.