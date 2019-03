El Azul fue barrido por Marabunta en el clásico valletano

De Neuquén no hubo noticias hasta que, aprovechando los diez minutos que estuvo afuera por amarilla Nogueira, pudo descontar con un try de Facundo Álvarez Schiro. Se ilusionó el público visitante, que acompañó en gran número, pero no hubo reacción. El equipo no terminó nunca de ponerse en partido. Tampoco lo dejó Marabunta, que sobre los 26 minutos volvió a marcar. Lucas Payotte, en una jugada que inició en un line puso más distancia: 20-5. Y 10 minutos después Zavala, luego de una gran acción individual en la que dejó a tres rivales en el camino apoyó en el ingoal. El try de Facundo Maina, sobre el final de la etapa, cerró los primeros 40 minutos 32 a 5.

En el segundo tiempo, cada intento de reacción de la visita encontraba un nuevo golpe local. Para colmo, a los 3 minutos el quince neuquino se quedó con un hombre menos por amarilla a Emiliano Leiton y el ingresado Ignacio Camino anotó el sexto try, desde un line.

Las cartas ya estaban echadas. El juego no entregaba señales de una recuperación del equipo de Benjamín Hernández.

Si bien Álvaro Schmsdorf descontó (39-10), Nicolás Medina anotó otro try local (46-10) y Federico Gauna volvió a marcar para la visita (46-17). A esta altura, del partido el clásico ya tenía legítimo dueño.