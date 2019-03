Se presentó Neuquén con buena pinta, fuerte de cabeza para no dejarse avasallar por ser novato en la categoría. Una actitud que destacó su entrenador, Benjamín Hernández, en el final, recalcando: “Esta es una derrota que se suma porque nos da punto bonus”. A su vez, se ilusiona con el clásico con Marabunta (hoy visita a las 14:40 a UNSJ): “Un choque que le hace bien al rugby de la zona”, anticipó sobre el duelo de la próxima semana.

Angelo Lizzola puso la primera ventaja para su equipo a los 6 minutos. Luego, Francisco Galdeano y la conversión de Pedro Lértora, cuando apenas rozaba el cuarto de hora, ampliaron el margen (12-0). Pero en apenas tres minutos, Neuquén ganó terreno en base a la velocidad que mostró en el juego de manos y con la rúbrica de Federico Gauna y la patada de Emiliano Vanzella convalidando uno de los tantos, logró la igualdad. Insistió el local, que dio vuelta el tanteador con apoyo de Cipriano Arias y los pies de Vanzella. Pero en el cierre la visita empató con un try de Francisco Cassone y Lértora, que en el complemento aumentó de penal para la visita (22-19), y sobre los 25 abrió mayor margen con el try de Agustín Orrico. Y conversión de Lértora. Neuquén achicó vía Puricelli y luego sobre el final no pudo con el penal.

El azul formó con G. Muñoz, C. Arias y A. González; E. Benito y T. Dobrzyniecki; F. Gatica, F. Mastracci y R. Benito; E. Munarín y M. Scaletta; F. A. Schiro, M. Scaletta, P. Córdoba, F. Gauna y E. Vanzella.