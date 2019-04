El Azul otra vez dio batalla pero sigue sin festejar

Con este resultado, el equipo de Benjamín Hernández, pese a que sumó punto bonus, cayó al último lugar de la tabla siendo el único que hasta ahora no pudo cantar victoria en la Copa de Oro. En la primera parte, la visita sacó ventaja con un try penal que convirtió Tomás Videla Raganato. Apartir de allí Neuquén quedó atado y no supo como reaccionar hasta el cierre de la etapa.