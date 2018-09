El Azul se aseguró jugar en casa el pase a la final

Los sanjuaninos, que sólo tuvieron dos derrotas en la fase regular (54), se toparán con Club Personal Banco Mendoza (35), el cuarto.

Al Azul no le quedaba otra alternativa que ganar para no depender de ningún otro resultado ya que Mendoza tenía un duelo accesible con el colista Huazihul (le ganó 30-21) y con esa determinación encaró el juego. Tras un desconcierto inicial en el que sufrió un try, se fue afirmando con el correr de los minutos para llevarse un merecido triunfo.

Uni de San Juan demostró, pese a la derrota y a las variantes que ofreció su formación, que es el gran candidato al ascenso, con un juego de manos ágiles y mucha velocidad que complicó al Azul, que lo padeció en los primeros 20 minutos.

Neuquén se topará con el equipo que el año pasado lo eliminó en la reválida.

Recién se estaban acomodando los equipos en la cancha cuando los sanjuaninos perforaron el ingoal local en una rápida acción que burló la defensa y desnudó alguna desconcentración. Leopoldo Más Remis fue quien marcó el try que amplió Guillermo Palacios con la conversión. Habían transcurrido dos minutos y ya se le hacía cuesta arriba el partido a Neuquén.

Sin embargo, pareció que la desventaja, lejos de atar aún más a un conjunto que lució nervioso en esos primeros instantes, le hubiera inyectado de confianza. Empezó a manejar más la pelota Facundo Gatica junto a Emilio Munarín y Matías Scaletta. Luego del tanto, el Azul se cerró y a puro tackle y empuje se fue sobre el ingol de la visita. Así, cinco minutos después, con una corrida de Facundo Álvarez Schiro y la precisión de Emiliano Vanzella, emparejó el marcador. Los sanjuaninos buscaron progresar por el manejo de Juan Landa y las corridas de Ivo Rodríguez, pero Neuquén se cerró bien.

Sobre el cierre, en una gran jugada de contra, Munarín desniveló para quebrar el marcador y amplió con el pie Vanzella, que también fue certero con un penal para llevar a su equipo al descanso con buena ventaja: 17-7.

En la parte final se movió mucho el banco y el partido se hizo deslucido. Vanzella (dos penales) y un try penal concretado a puro empuje y garra con el sello de Facundo Gatica, decoró el marcador y desató la fiesta, que buscará prolongar dentro de siete días.