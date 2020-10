El baile de Donald Trump en un acto que lo hizo viral

El famoso baile tuvo lugar en un acto de campaña en Florida, donde unos dos millones de personas ya han enviado su voto por correo a 18 días de que celebren las elecciones presidenciales. Trump visitó ese Estado en el último tramo de la campaña. En 2016, ganó allí con poco margen.

https://twitter.com/lxJoneZxl/status/1317348126324305920 President Trump continues his dance moves in Florida today! pic.twitter.com/gCcGaLFy1k — Bob Jones (@lxJoneZxl) October 17, 2020

Lo cierto es que en las imágenes se ve al mandatario repitiendo, con algunas modificaciones, el baile que había realizado el lunes en ese mismo Estado. En aquella ocasión, Trump, que acababa de retomar su agenda pública tras superar el Covid-19, dijo sentirse "poderoso", "inmune" y "lleno de energía".

El baile del mandatario generó diversas reacciones: la mayoría criticaba la actitud de Trump porque Estados Unidos lidera los contagios y las muertes por coronavirus en el mundo, una pandemia que él mismo ha minimizado.

5f8ae18259bf5b26d74ca4d0.jpg Donald Trump y un baile polémico y viral en las redes.

Con esto, el presidente no solamente ha provocado a los detractores de su reelección, también a integrantes de la banda, quienes han expresado en diversos medios que no quieren que el mandatario utilice sus canciones durante su campaña. El tema YMCA es una referencia a la Asociación de Jóvenes Cristianos, que en inglés es Young Men’s Christian Association. Si bien la canción busca hacer tributo al trabajo benéfico de la organización, este tema no es tan bien recibido por toda su comunidad.