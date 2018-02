El incremento que empezará a regir el próximo sábado llevará el boleto básico de 13,90 a 18,09 pesos, un 30 por ciento más. Como la tarifa actual tiene un año de vigencia, es evidente que superó con creces a la inflación del mismo período. Según la medición oficial, el índice de precios en Neuquén subió un 21 por ciento.

La diferencia se puede explicar en parte porque, detrás del valor del boleto, inciden varios factores: los costos de cada empresa, los subsidios que recibe, la cantidad de pasajes que vende y los kilómetros recorridos.

Del lado de los costos, los sueldos representan más de un 60 por ciento, según la estructura vigente. Otro 6 por ciento se va en la amortización de los coches y entre un 4 y un 5 por ciento, en combustible. El resto son gastos varios, desde limpieza hasta papel de oficina y la renta de cada empresa.

El servicio está a cargo de dos concesionarias. La principal es Indalo (propiedad de Autobuses Santa Fe), que tiene 120 coches para 19 ramales, con una planta de 390 empleados. La otra es Pehuenche, con 6 recorridos, 25 coches y unos 80 trabajadores.

La comuna calculó que este año se necesitarán 416 millones de pesos para transportar a los vecinos. De los 18,09 pesos que pagarán los pasajeros, las empresas se quedarán con 16,57. Otros 87 centavos van para Nación Servicios, responsable de la tarjeta SUBE, y 62 centavos, al fondo municipal de transporte.

De enero a enero, se venden 21 millones de pasajes, unos 57 mil por día en promedio. La mitad de los que viajan tiene descuentos de la SUBE y paga menos. Por eso, las empresas recaudan con los boletos unos 250 millones anuales.

Pero eso es sólo una parte de sus ingresos. También reciben cuantiosas compensaciones tarifarias (Sistau-CCP) y subsidios al gasoil.

Indalo cobra 140 millones al año de Nación por ambos conceptos. Pehuenche, como todavía no fue reconocida como prestadora, obtiene sus 30 millones del Municipio.

Y los subsidios no terminan ahí. La comuna les paga anualmente 20 millones por el transporte escolar, más compensaciones cuando llevan vecinos gratis en días festivos. Según el cálculo municipal, sin todos esos subsidios, el boleto costaría 26 pesos.

Si se lo analiza al revés, los usuarios ya pagan ese importe de manera indirecta con sus impuestos.

Aunque esta suba generó polémica, puede no ser la última de 2018. Ahora se aplicó una “cláusula gatillo” y queda aún la revisión anual de la tarifa que hará el Concejo en abril. Si la fórmula determina valores más altos, el incremento volverá a caer sobre el bolsillo de los usuarios.

Aumentó 650 por ciento en 7 años

Indalo entró en 2011

Cuando se concesionó el servicio a Indalo, en 2011, el boleto costaba $2,41. En abril de 2012, se dio un aumento del 60%. Y en marzo de 2014, subió otro 27%. En noviembre de 2015 operó otra suba del 53%. Llegó a $7,50.

En 2016 debutó el “gatillo”

El siguiente aumento, en abril de 2016, se produjo por la cláusula gatillo. Fue del 32%. Y en febrero de 2017 se otorgó un nuevo aumento, esta vez del 40%. El boleto trepó entonces hasta los $13,90 que cuesta actualmente.

El salto al top nacional

En enero de este año se decretó un nuevo incremento, que operaría desde el 7 de febrero, pero se prorrogó por 10 días. Costará $18,07, el más caro del país.

50% de los pasajes gozan de algún tipo de descuento

El 27% tiene subsidio para amas de casa y jubilados. Otro 10% son de estudiantes. Cerca del 8% tiene descuento completo por discapacidad y un 3,7% es por trasbordo.

Un contrato atado con alambre desde el inicio

La concesión del servicio de colectivos en la ciudad tuvo varios contratiempos desde que fue instrumentada. Se fueron resolviendo en el tiempo con medidas esporádicas desenganchadas de un plan. El primer contratiempo surgió en 2011, aun antes de que se produjera la firma del contrato con Indalo, cuando el Concejo Deliberante no logró los dos tercios para avalar la adjudicación al grupo empresario que era regenteado por Cristóbal López, actualmente detenido con prisión preventiva por evasión impositiva.

Como los votos no alcanzaban, la ordenanza no salió. Indalo, que tenía una concesión anterior vencida, amenazó con irse de la ciudad. Entonces, el intendente Martín Farizano entendió que los dos tercios no eran necesarios y corrigió el problema con una adjudicación por decreto, a dos meses de dejar su mandato.

Ese inicio accidentado le dejó a Horacio “Pechi” Quiroga un servicio con 110 coches en lugar de los 140 proyectados, entre otras irregularidades. Hubo denuncias de que tampoco se cumplía con las unidades de piso bajo ni con las paradas inteligentes o el seguimiento satelital.

Para colmo, dos meses después de conseguir la concesión, los dueños de Indalo vendieron la empresa a Autobuses Santa Fe, lo que generó revuelo. Sin embargo, tras meses de idas y vueltas, se resolvió que la maniobra era lícita.

Quiroga acordó de a poco con Indalo-Autobuses Santa Fe varias mejoras en el servicio y, en 2015, logró que la firma desistiera de su derecho como única prestataria a favor de la empresa Pehuenche, que se hizo cargo de los ramales menos rentables.

La concesión a Pehuenche se resolvió con un contrato que vence en un mes y el Municipio no consigue aún que el Concejo avale una prórroga. El plan oficial es extender la situación actual tres años más, hasta 2021, cuando haya que barajar y dar de nuevo con una concesión de todo el servicio por otra década.

