El ejemplo es de ayer a las 17 y refleja el boom que se está dando en la región (y también a nivel país) con los fanáticos de River que quieren inmortalizar en su cuerpo la histórica conquista en la denominada “final del siglo”. Piel de gallina...

tatuajes

"Tenía tres de Iron Maiden y me faltaba el de River, mi otra pasión. Ganamos la Copa y no lo dudé". Claudio Lobos. Habló con LMN mientas se tatuaba la Libertadores.

"Esta última semana creció un montón la demanda. La mayoría pide la Copa y el lugar elegido es la pierna".Ángel, encargado de Wings Tattoo, situado en Roca 282

La pierna de Cristian Medrano, la espalda de Facu Byrnes. Tatuajes y más tatuajes del Millo.

Otro caso fresquito

Cristian Medrano suele viajar seguido a ver los partidos del Millonario, y el jueves cumplió una promesa.

“Soy devoto del Gauchito Gil y me había comprometido con él a tatuarme la Copa si la ganábamos. Y me la hice en la pierna derecha, al lado del escudo que tenía en esa misma zona. Habrá tardado una hora y media”, comenta quien por la banda roja es capaz de todo.

La pierna de Cristian Medrano, la espalda de Facu Byrnes. Tatuajes y más tatuajes del Millo.

El trabajo fue realizado en el mismo local antes mencionado, pero la tendencia se repite en otros negocios de tatuajes de esta capital, que confirman que creció la demanda.

“Esta última semana se notó mucho, varios se los hacen por promesa y casi todos piden la Copa. La pierna es el lugar preferido o donde tengan espacio si ya tienen otros tatuajes. Todos quieren despedir el año con un tatuaje de River si bien de por sí es una época en la que crece el interés en general”, explica Ángel, encargado de Wings, que a mediados de enero abrirá el tercer local en la misma cuadra (Roca 228).

La pierna de Cristian Medrano, la espalda de Facu Byrnes. Tatuajes y más tatuajes del Millo.

2 o más: La mayoría de los hinchas ya tenía un tatuaje anterior.

Se viene el del petrolero

Marcelo Fica vive en Cutral Co y trabaja en el petróleo. El Millo representa “todo” en su vida. “Es cuestión de que afloje un poco el calor y me voy a tatuar la Copa Libertadores. Estoy esperando que calmen un poco las temperaturas porque soy soldador y se complica los primeros días en el laburo, tengo experiencias ya que me hice varios tatuajes”, cuenta sus planes al corto plazo.

“Uno de ellos es el escudo del Millo, pero ahora me voy a hacer la Copa en agradecimiento por esta alegría infinita”, describe quien suele viajar seguido con la Filial 7 de Octubre de esta capital.

Lo cierto es que la flamante conquista de River generó un verdadero fenómeno en el mundo de los tatuajes y los fanas quieren tener a la vista la Copa.

Al campeón de América lo llevan en la piel.

Claudio Lobos, uno de los fanas, ayer en Wings Tattoo Studio, tatuándose la Copa con Nicolás. Claudio Espinoza

3 horas de trabajo

Depende del tamaño, pero el que ayer se hizo Claudio Lobos delante de LMN tardó ese tiempo. Lógicamente, otros más chicos se hacen en menos tiempo y los más grandes tardan más.

4000 pesos, el costo

Es lo que salió el tatuaje de Claudio, el fanático de River cuya historia reflejamos en la nota central. Otros más chicos arrancan a partir de los 2500 pesos.

2 símbolos preferidos

La Copa Libertadores y el escudo del club son las imágenes escogidas a la hora de buscar un diseño. Y el sector del cuerpo que prefieren los hinchas para plasmar el tatuaje son las piernas.

enzo perez El mendocino eligió la espalda.

Enzo Pérez, el jugador hincha que se tatuó

Así como varios hinchas locales y de todos puntos del país se tatuaron la Copa Libertadores o el escudo de River, de los jugadores fue Enzo Pérez el que decidió registrar en su cuerpo la histórica consagración en la Libertadores 2018.

Tras pasar por la peluquería para cambiar el color de su pelo, su segunda promesa cumplida fue un tremendo tatuaje.

Días pasados, el mediocampista compartió en su cuenta de Instagram el diseño que se realizó en la espalda con el escudo de River y la Virgen de Luján. Lo cierto es que en el Millo la alegría no se termina y muchos la llevarán para siempre en el alma y el cuerpo.