El boxeador Marangel, a juicio por jurados por violar a su ex

Pese a los intentos del hombre para que volvieran a estar juntos, la joven se negó a retomar la relación por considerarlo una persona violenta, y cuando ella intentó irse, devino el terror. El boxeador sacó una pistola 9 milímetros dorada, la amenazó de muerte y la obligó a que se quedara en la casa.

Durante dos días, la joven permaneció en cautiverio en la vivienda del boxeador, fue violada a punta de pistola y hasta amenazada con un cuchillo de tipo carnicero. La joven soportó todo tipo de ultrajes con tal de seguir con vida y aguardó el momento para poder escapar, que llegó la mañana del domingo 10.

Una vez que se recibió la denuncia de la víctima, se comprobaron sus lesiones de abuso y se allanó la vivienda del agresor en busca de evidencia, a pedido de la fiscalía Marangel Ademar quedó detenido y acusado por abuso sexual agravado por el uso de armas; tenencia ilegal de arma de guerra y privación ilegal de la libertad agravada. También se lo acusó por las amenazas proferidas contra los empleados de un supermercado, en el mes de abril.

Siguiendo la pena a solicitar en caso de declararse la responsabilidad del agresor (mayor a 15 años) y teniendo en cuenta la gravedad de los hechos fue que el asistente letrado de la fiscalía, Pablo Javega, solicitó al juez de garantías a cargo de la audiencia la intervención de un jurado popular para el debate contra el boxeador. El abogado querellante, Marcelo Hertzriken Velasco, apoyó el pedido.

El magistrado dictó la apertura a juicio de acuerdo a lo requerido. Ahora, la Oficina Judicial deberá fijar las fechas de selección de jurado y realización del mismo, así como también decidir el lugar físico en el que se llevará adelante el debate, teniendo en mente el número de participantes y el protocolo sanitario a cumplir.

Reincidencia

Por otra parte, cabe recordar que las acusaciones contra Marangel se suman a su antecedente de violencia de género contra Fernanda Pereyra en 2014, otra de sus ex parejas.

La madrugada del 12 de marzo, la joven había salido con sus dos hijos y un amigo que la acompañaba en busca de un cajero automático y una farmacia. En la esquina de Presidente Perón y Misiones de la ciudad de Rincón, Marangel, que tenía una restricción de acercamiento a ella vigente, vio a la mujer junto a otro hombre pasar por un pool, por lo que se subió a su moto y los comenzó a seguir hasta que les cruzó la moto delante del auto y les impidió continuar. Fue entonces cuando comenzó a agredirla.

Fernanda recordó el episodio con estos detalles: “Directamente me sacó del automóvil y empezó a pegarme piñas, patadas, me tiró de los pelos, no dejaba de pegarme. Yo estaba con su bebé en brazos y lo único que trataba de hacer era proteger al niño. Estaba como ciego, no veía que estaba con su hijo en brazos”.

A la joven se le volvió a brindar protección policial y a Marangel se le inició una causa judicial que llegó a tener condena el 20 de mayo de 2015. El tribunal de juicio lo declaró responsable penal del ataque a Fernanda por los delitos de lesiones doblemente calificadas por el vínculo y por ser contra una víctima mujer, mediando violencia de género en concurso ideal con desobediencia a una orden judicial.

Pero, por un acuerdo de partes, sólo se le impuso 1 año de prisión de cumplimiento condicional, supeditado al cumplimiento de ciertas normas.