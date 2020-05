El violento ataque del boxeador Marangel a Fernanda Pereyra

Pero la violencia con la que Marangel trata a sus parejas no es algo nuevo, el 12 de marzo de 2014 le dio una terrible golpiza a Fernanda Pereyra, en plena calle, por la que fue condenado el 20 de mayo de 2015.

A Fernanda la asesinaron a puñaladas cuando estaba embarazada de siete meses en lo que se consideró una suerte de ajuste de cuentas narco. Fue el 20 de julio de 2017, luego la quemaron en una pira a la vera de las Ruta 6 en las afueras de la localidad petrolera de Rincón de los Sauces.

Si bien se sospechó del boxeador, se comprobó que pese a sus antecedentes no estuvo involucrado. Por el atroz crimen de Fernanda y su criatura, a la fecha están condenados a prisión perpetua Luciano Hernández (ex pareja de Fernanda), Diego y Fabio Marillán y Osvaldo Castillo.

Fernanda Pereyra. Agustin Martinez

La relación del boxeador con Fernanda

La joven había estado en pareja durante casi todo el año 2013 con el boxeador al que conoció a fines de 2012 cuando llegó de Mendoza a la localidad petrolera.

La relación con Marangel al principio fue pura pasión y a los pocos meses ya estaban viviendo juntos tras quedar Fernanda embarazada.

Poco duró el encanto del boxeador, a tal punto que en que el maltrato y las golpizas se volvieron rutina. Solo seis meses duró la convivencia y ella se terminó yendo. “Se le iba las manos”, contó Fernanda al tribunal integrado por Ana Malvido, Cristian Piana y Daniel Varessio.

La joven les contó que en noviembre de 2013, “encontrándose embarazada de ocho meses se realizó una fiesta en la escuela de su hija, a la que asistió el papá de la nena, esta situación provocó el enojo de Marangel y le metió dos piñas en la nuca y otra en la panza, hizo la denuncia en la comisaría y tuvo que ir al Juzgado, el Juez impartió una orden de restricción de acercamiento”, detalla la sentencia.

Tras ese ataque, la Policía custodió dos meses la casa de Fernanda, “es como estar presa en tu propia casa. Si me agarra no me voy a salvar”, le manifestó Fernanda a los jueces las sensaciones y temores que experimentó durante bastante tiempo.

rincon operativo secuestro a la ex 2-victima golpiza.jpg

La golpiza en plena calle

Finalmente, los temores de Fernanda se convirtieron en realidad la madrugada del 12 de marzo de 2014. Ella había salido con sus dos hijos y un amigo que la acompañaba en busca de un cajero y una farmacia.

En la esquina de Presidente Perón y Misiones, de Rincón, Marangel, que tenía una restricción de acercamiento vigente, los ve pasar por un pool y reconoce a Fernanda por lo que se sube a la su moto y los comienza a seguir hasta que le cruza la moto delante el auto impidiéndoles continuar.

“Se dirige al lugar donde se encontraba Pereyra y arrojándole un puñetazo en la cara la saca a tirones del automóvil continuando con la golpiza. La arroja al piso donde continúa dándole piñas y patadas”, detalló la fiscal Soledad Rangone mientras que el querellante Marcelo Henritzken Velazco agregó que el agresor era un boxeador profesional.

Fernanda recordó el episodio con estos detalles: “directamente me sacó del automóvil y empezó a pegarme piñas, patadas, me tiró de los pelos, no dejaba de pegarme. Yo estaba con su bebé en brazos y lo único que trataba de hacer era proteger al niño. Estaba como ciego, no veía que estaba con su hijo en brazos”.

Cuando el hombre que acompañaba a Fernanda se quiso meter, Marangel lo amenazó de muerte y se paralizó.

Fernanda fue trasladada al hospital donde le suturaron las heridas que presentaba en la ceja y la cabeza. La médica del Cuerpo Médico Forense Haydee Fariña le detalló a los jueces: “se constataron múltiples lesiones en ambos ojos, sutura frontal derecha, asimetría con equimosis; hematomas; excoriaciones; también acreditó hematoma en glúteo derecho; todas estas lesiones fueron producidas por elemento romo como puede ser un puño o rodilla”.

rincon operativo secuestro a la ex 1-detenido boxeador.jpg

A cinco años de la condena

A la joven se le volvió a brindar protección policial y a Marangel se le inició una causa judicial que llegó a tener condena el 20 de mayo de 2015.

El tribunal lo declarado responsable penal del ataque a Fernanda por los delitos de lesiones doblemente calificadas por el vínculo y por la calidad de la víctima mujer, mediando violencia de género en concurso ideal con desobediencia a una orden judicial.

El 22 de septiembre de 2015 se produjo la audiencia de determinación de pena. Las partes hicieron un acuerdo pleno, esto quiero decir que coincidieron en los aspectos de la pena que debía recibir el boxeador que atacó a trompadas a Fernanda Pereyra.

“Consideramos razonable el monto punitivo de 1 año de prisión de cumplimiento condicional, como así también que se le impongan por termino de dos años las reglas del 27 bis. Estas son: concurrir a la Oficina de Asistencia para población Judicializada cada 6 meses, fijar domicilio y en caso de mudarse dar aviso a este Tribunal, no intimidar, molestar ni ejercer cualquier tipo de violencia hacia la victima Fernanda Pereyra, su familia y los testigos, quedando incluidos los actos de violencia por cualquier medio”, dicta el acta.

Obviamente, Marangel prestó su conformidad ya que si bien era condenado, no terminaría en prisión y solo debía respetar algunas pautas de conducta que incluso, de acuerdo a la información relevada por LMN, no cumplió, por ejemplo, con las presentaciones semestrales a población judicializada.

Pese a ello, nunca se le hizo nada por los incumplimientos y agotó la pena. El 28 de febrero de 2019, pidió el archivo de la causa y la jueza de ejecución penal Raquel Gass lo concedió en lo que fue un trámite de rigor.

LEÉ MÁS

El boxeador Marangel Ademar secuestró durante dos días a su ex y la violó a punta de pistola

El macabro crimen de Fernanda Pereyra