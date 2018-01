El calor extremo pone al límite el servicio de CALF

El titular de CALF aclaró que el último corte de ayer al mediodía en la ciudad se debió a “un problema con el sistema interconectado nacional”, que abarcó a varias provincias. Dijo que lo mismo ocurrió el lunes a la tarde por 20 minutos y que puede volver a repetirse, porque son interrupciones imprevisibles que exceden a las distribuidoras de Neuquén.

A nivel local, precisó, el problema es otro. Señaló que en CALF ya no les preocupa la fuerte demanda de los aires acondicionados, porque hicieron inversiones para cubrirla, sino que el mayor peligro es que el termómetro se dispare.

“Las redes están calculadas para funcionar a una temperatura promedio anual que es menor a 40 grados, o se produce dilatación, fatiga del material y una incorrecta lectura de las protecciones”, precisó.

Agregó que los equipos deben soportar “el calor que se provoca por la circulación de corriente eléctrica y también por la temperatura ambiente, entonces las refrigeraciones de los transformadores no pueden distinguir si es mayor carga o temperatura ambiente, lo que puede generar una falla”.

“Así como tenemos días de lluvia intensa o de viento extremo, para las instalaciones eléctricas, cuando se superan los 40 grados de temperatura también es una contingencia climática”, subrayó.

Afirmó que eso fue lo que ocurrió el lunes después del mediodía en Alta Barda y otros barrios de la ciudad. Remarcó que se trató de inconvenientes menores “donde hubo baja tensión y un cable de media que se desprendió la atadura, con algunas láminas fusibles que se quemaron al estar tomando la temperatura ambiente además de la carga”.

Recalcó que los cortes programados que se vienen haciendo todas las semanas “son incómodos pero rinden sus frutos en días como el lunes, porque ese mantenimiento nos evitó pasar un mal momento”. Observó que, hasta ahora, no hubo que sufrir en Neuquén cortes prolongados como los de Plottier, Fernández Oro y Roca, que provocaron pérdidas económicas.

En el interior de la provincia también hubo cortes ayer. Francisco Zambón, presidente del EPEN, informó que fueron interrupciones “para mantener la estabilidad del Sistema Interconectado Nacional y evitar así el colapso de toda la red”, ante la salida intempestiva de servicio de la línea Bahía Blanca-Olavarría. Añadió que afectaron principalmente a Neuquén capital y Cutral Co. Curiosamente, para el titular del EPEN, la temperatura no es una preocupación. Aseguró que, a diferencia de CALF, ellos hasta ahora no tuvieron fallas por exceso de calor.

Algunas claves para entender los problemas del suministro

En medio de los cortes que se registraron en los dos últimos días, la cooperativa sostiene que el inconveniente no es la disponibilidad de energía, sino cómo el calor afecta el servicio en sectores de la capital.

Temperaturas por encima de los 40 grados producen dilataciones en el material, lo que hace colapsar las protecciones. Es una suma de los efectos del calor externo y el que provoca en los materiales la circulación de energía.

En los últimos días se produjo una demanda récord de 130 megavatios en la capital. El servicio, según informó la cooperativa, está preparado para abastecer una demanda de 160 megavatios, es decir, 30 por encima de su pico máximo.

Se sumaron unos 4000 usuarios en el 2017

En el último año, CALF sumó 4 mil usuarios en la ciudad, un 5% más. Para el presidente de la cooperativa, Carlos Ciapponi, ese crecimiento está cubierto con las obras de 2017 y lo que queda pendiente para este año es asegurar el abastecimiento de los nuevos sectores del Parque Industrial.

Ciapponi remarcó que esos 4 mil hogares nuevos no resienten el servicio porque “se mejoró la capacidad de abastecimiento y la gente también está haciendo un uso más racional desde el verano pasado”. Añadió que se nota un ahorro por los recientes tarifazos y el abaratamiento de los nuevos equipos de climatización e iluminación, que consumen una tercera parte de lo que gastan los modelos más viejos.

Recordó que el lunes, con 41,5 grados, se llegó al récord de 130 megavatios de demanda, pero la ciudad está preparada para abastecer hasta 160. Estimó que “es bastante improbable que lleguemos a superar eso y, si llegara a ocurrir, habría cortes o restricciones momentáneos en algunos sectores”. Para 2018, dijo que queda pendiente “el sector de la ruta nueva, donde hay una importante cantidad de emprendimientos industriales que todavía no empezaron y vamos a tener un aumento de la demanda”.

La cooperativa de Plottier se abrió de las quejas vecinales

En la Cooperativa de Servicios Públicos de Plottier desestimaron las quejas de los comerciantes por pérdidas de mercadería durante el corte de luz de 9 horas del domingo pasado. Fernando Lescano, del Consejo de Administración, explicó que no recibieron ninguna notificación formal sobre los daños y aún no tienen prevista una reunión por este tema.

Comentó que, aunque numerosos comerciantes se quejaron por el corte de electricidad, “en la cooperativa no tuvimos nada ni hay una reunión y creo que es muy pronto para eso, porque por ahora son todos trascendidos y hay que ver bien cómo fue”.

Explicó también que el segundo corte de luz del lunes a la noche en Plottier se debió “a la gran demanda, porque fue en el horario pico cuando todo el mundo regresa a la casa, porque siguió el calor a la noche y los aires acondicionados no dan abasto”.