El Central subastó casi u$s 800 millones y no pudo frenar al dólar

El Banco Central realizó tres subastas de divisas para cubrir la demanda. Según informó el organismo, en una primera licitación se adjudicaron u$s 303 millones de un total de u$s 800 millones, con un precio promedio de $30,03 y un mínimo de $29,80. En una segunda subasta se colocaron u$s 248 millones de un total de u$s 500 millones, a un precio promedio de $29,81 y un mínimo en $29,65.

Sobre el final de la rueda, se anunció una tercera licitación por u$s 300 millones. En esa operación se adjudicaron otros u$s 230 millones a un promedio de $29,96 y un mínimo de $29,82.