"Hay una promesa de que mañana (viernes) estará el bono por lo que como muestra de buena voluntad decidimos levantar la protesta", indicó LMN Diego Mauro de la agrupación FOL. Agregó que "no obstante seguimos en alerta y movilización si no hay novedades".

El centro es un caos: organizaciones cortan distintos puntos de Avenida Argentina

Entre las organizaciones que protagonizaron el reclamo estaban FOL, Polo Obrero, ceramistas, entre otros.

Más temprano, Mauro consideró que "el diálogo está pero no con el diálogo no se come por lo que esperamos una respuesta concreta". Finalmente el contacto con las autoridades provinciales se dio cerca del mediodía. Según trascendió se abonaría un bono de 2 mil pesos.

corte transito ruta 22 plottier.jpg

La protesta, que cubrió gran parte de Avenida Argentina, causo numerosos inconvenientes en el tránsito vehicular y en la prestación del transporte urbano de pasajeros, ya que numerosos ramales debieron desviar su trayecto por calles alternativas.

caos transito organizaciones calle belgrano1.jpg Sebastian Fariña Petersen

LEÉ MÁS

Para el quiroguismo, la decisión de Crexell fue previsible y una falta de respeto

Protestas sociales complicarán la mañana del jueves en Neuquén, Plottier y Zapala