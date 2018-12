El Chañar: serán juzgados por matar a su amigo

Dado que la pena en expectativa para dicho delito es superior a los tres años de prisión e inferior a 15, ambos acusados serán juzgados por un tribunal colegiado.

El crimen ocurrió entre las 8 y las 14 del 13 de mayo. Allí, la víctima y los acusados se encontraban en la pieza de un inquilinato ubicado en el barrio Parque Industrial.

“Estábamos mirando tele y nos pusimos a jugar con el arma que estaba en mi casa. Saqué el cargador porque tenía balas, para que no pasara nada. En eso él me pone la cabeza en el caño y me dice ‘tirá, tirá’”, confesó anteriormente Castillo, sobre los minutos previos al asesinato de Vázquez.

En ese instante, el acusado jaló el gatillo de la pistola calibre 9 milímetros y mató a la víctima de un tiro en la cabeza. Cabe recordar que la fiscal Gloria Lucero planteó que luego del hecho los jóvenes alteraron la escena del crimen y alertaron a la Policía, alegando no saber nada de lo ocurrido.

