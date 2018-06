"El chico con autismo tiene siete veces más posibilidades de sufrir bullying"

"Tratamos de que las capacitaciones sean claras y que alcance al mayor público posible porque creemos que cuanto mayor cantidad de gente entienda de qué se trata el autismo, podemos dar respuesta a una cuestión que la que no se entiende o no se sabe mucho", sostuvo Gastón D' Angelo, uno de los creadores de la Fundación y papá de mellizos, de los cuales uno de ellos fue diagnosticado con autismo no verbal.

D' Angelo señaló que, de acuerdo a la Organización Mundial de la Salud (OMS), actualmente hay un caso de autismo cada 59 niños nacidos vivos. En cinco años se pasó de uno cada 68 a uno cada 59, a pesar de que muchos aún no fueron diagnosticados en la zona. Y que eso se debe a múltiples factores.

"Lo importante es saber cómo funciona la cabeza de un chico con autismo para poder darle las herramientas necesarias para que tenga un desarrollo, con diferencias al resto de los chicos, pero que le permita tener a futuro una vida adulta con valimiento e independencia", agregó.

Destacó la importancia de las capacitaciones para su mejor desarrollo y aprendizaje. "El chico con autismo es el que terminan siendo el que es molesto en el aula. Tiene siete veces más posibilidades de sufrir bullying que el resto de los chicos", advirtió el papá.

Sostuvo que sufren bullying porque no pueden procesar la mentira, no la entienden, como así tampoco la ironía y el doble sentido. "Cualquier mentira la va a tomar como una realidad y lo vuelve muy vulnerable socialmente. Lo que debería ser una cualidad, el no mentir, termina siendo el talón de Aquiles del chico con autismo dentro del sistema educativo", añadió.

Por eso destacó la importancia de estas capacitaciones que ayudan a pensar cómo elaboran las ideas las personas con autismo y brindarles herramientas para que con su capacidad pueda llegar a la misma respuesta de los chicos neurotípicos, tal como se denominan a los que no están diagnosticado con autismo.

La Fundación invita a docentes, asistentes terapéuticos, familiares y a la comunidad en general a participar de las capacitaciones del sábado 30 de junio, a partir de las 8.30 en el Auditorio de Casa de Gobierno. Las dictará el profesor Julio Manuel Pereyra y son avalada por el Consejo Provincial de Educación (CPE) y otorgan puntaje a docentes.

Los interesados tienen que enviar un correo a fundacionfaropatagonia@gmail.com para solicitar información e inscripción de la jornada arancelada.

