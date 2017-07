El chip antiembarazo ya lo tienen 2600 neuquinas

Cecilia Maisler, del Programa de Salud Sexual Reproductiva, indicó a LM Neuquén que en 2015 se colocaron 500 chips; al año siguiente, 900, mientras que en los meses transcurridos durante este 2017 ya se implantaron 1200, es decir que a fin de año la cifra podría triplicarse respecto del primer año en que Neuquén comenzó a tenerlos dentro de su cronograma oficial de salud.

Este dispositivo, cuya aplicación en un consultorio privado puede costar entre 6 y 7 mil pesos, se coloca gratis en hospitales públicos a las mujeres de entre 15 y 24 años sin ningún otro requisito más que la ausencia de cobertura de una obra social. Para acceder se realiza una serie de consultas previas con el médico, hasta que finalmente la propia paciente elige el tratamiento.

Mayor capacitación

La creciente demanda del sistema preventivo motivó que esta semana se llevara a cabo la capacitación de 52 médicos en el hospital de Plottier.

Maisler evaluó que el uso de este tipo de implantes permite “prevenir embarazos no planificados y disminuir la tasa de embarazos adolescentes en la provincia”, cuya tasa ronda el 14 por ciento de esa franja de la población.

“Muchas veces las chicas que se los colocan no han usado antes ningún tipo de anticonceptivos”, indicó la profesional. Aunque no hay una medición oficial al respecto, se estima que este implante es preferido por quienes en otro momento usaban anticonceptivos orales.

El implante subdérmico se incorporó al programa Nacional de Salud Sexual y Reproductiva en el 2014, y en Neuquén ingresó en el año 2015. Se inició con la población adolescente de 15 a 19 años y, durante este año, se amplió el rango etario de 15 a 24 años y se excluyó la condición de haber tenido un evento obstétrico (aborto o embarazo) en el último año para su colocación.

El implante subdérmico tiene el mismo efecto que las pastillas anticonceptivas, con algunas ventajas extra: dura tres años colocado y no depende de un “ayuda memoria” de la joven.

Del tamaño de un fósforo, es una varilla suave y flexible que se coloca debajo de la piel en la parte interna del antebrazo, desde donde libera en forma continua la hormona etonogestrel durante tres años.

14% es la tasa de embarazo en la adolescencia.

El Ministerio de Salud de la Provincia resolvió ampliar la franja etaria original de 15 a 19 años a la de 15 a 24 años para mejorar la tarea preventiva entre las jóvenes mujeres.

2600 dispositivos ya se instalaron en jóvenes neuquinas.

El primer año fueron 500 adolescentes en las que se implementó el sistema. Este año la cifra treparía a 1500. El chip tiene un 99 por ciento de efectividad y dura tres años.

“Se brindó capacitación a los médicos neuquinos para colocar estos implantes no sólo porque es una tecnología nueva, sino porque el implante está destinado a cierto tipo de población específica, como son las más jóvenes”.“La colocación del implante subdérmico es muy simple y requiere de una intervención mínima en el consultorio. Retirarlo también es prácticamente muy simple”.Cecilia Maisler. Programa de Salud Sexual Reproductiva - Min. de Salud

El procedimiento para colocarlo dura 15 minutos

El implante subdérmico, llamado chip por muchas de las jóvenes, se coloca después de entrevistas previas entre la destinataria y el médico en cuestión.

Cecilia Maisler, referente del Programa de Salud Sexual y Reproductiva, indicó que la colocación del chip “tiene un espacio de asesoría previo y el método lo tiene que elegir la paciente”.

“Eso implica hablar de proyecto de vida de la mujer. Si se acaba de casar y en unos meses va a buscar un hijo no tiene sentido que se coloque este tipo de anticonceptivo”, ilustró la funcionaria del área Salud.

Una vez superada esta previa, en el consultorio y con anestesia local, se coloca el implante, en un procedimiento que dura unos 15 minutos. Se trata de un material polímero que tiene una especie de membrana que libera hormonas y se retira a los tres años de la colocación.

Las hormonas del implante anticonceptivo evitan el embarazo de dos maneras: la progestina engrosa el moco en el cuello uterinoespermaóvulo. Si el esperma no se encuentra con un óvulo, no se produce el embarazo. Además, la progestina puede evitar que los óvulos salgan de los ovarios (ovulación); por lo tanto, no hay óvulos para fertilizar. Cuando no se liberan óvulos, no puede quedar embarazada.

Si el implante se coloca durante los primeros cinco días del período menstrual, la mujer está protegida inmediatamente contra embarazos. Si se coloca en cualquier otro momento del ciclo, se debe reforzar la protección con otro método durante la primera semana. Después de esos días, el implante comienza a funcionar.

Es importante recalcar que este dispositivo no protege el contagio de enfermedades de transmisión sexual.