El chofer de Lady Di admitió que se siente responsable

Además, ante la consulta sobre si se sentía responsable, Tebbutt no dejó dudas. “Sí, siempre lo hago, no es bueno tener eso en la mente”, aseguró. Aquella noche, Tebbutt estaba durmiendo y se enteró de lo ocurrido por un llamado. Rápidamente se dirigió hacia el hospital de La Pitié Salpetriere, y fue él quien se encargó de tapar con mantas las ventanas para que nadie pudiera ver o sacar fotos.

“Es muy difícil y emocional ver a una persona acostada en una cama y no en una morgue”, indicó en una entrevista con el programa Good Morning Britain. Y amplió: “Prendí algunos ventiladores para enfriar la habitación. Mientras me daba la vuelta, las pestañas y el pelo de la princesa se movían por el viento y eso me golpeó”. Respecto de la forma de ser de la princesa, Tebbutt aseguró que ella tenía “un tremendo sentido del humor”, y afirmó: “En dos años, jamás tuve un cruce de palabras”.