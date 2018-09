En un partido memorable con ribetes de hazaña porque el Azul recién dio vuelta el marcador a escasos seis minutos del cierre, se quedó con todo: partido, boleto al ascenso y campeonato.

Como lo había expresado en la previa, su entrenador Benjamín Hernández, estos partidos los gana el que menos se equivoque en 80 minutos, y así fue porque en ese lapso, el equipo neuquino que se desconcentró en la primera parte logró remontar el trámite en el complemento para ir empujando a su rival hacia el error, llevarlo al ingaol y sentenciarlo allí.

Tras estar abajo la mayor parte del partido, los neuquinos aprovecharon el descontrol y los baches que exhibieron los cuyanos en el segundo tiempo y a cinco minutos del cierre consiguieron la victoria con un try de Federico Gauna y la conversión de Emiliano Vanzella para ganar por un punto.

El local atacó a fondo desde el inicio para tomar rápida ventaja. Con mucha dinámica y presión sobre las formaciones móviles, consiguió abrir el marcador a través de un escapada de Ivo Rodríguez y pase profundo a Emilio Mas, quien marcó el primer try, convertido por Juan Landa: 7-0.

En otro descuido del Azul, Emilio Mas explotó el contragolpe para llevar el marcador a 12-0. Para suerte de Neuquén, Landa falló la conversión.

Los dirigidos por Hernández no lograban hacer pie. Ivo Rodríguez cortó un avance de Neuquén, trabajaron bien los forwards cuyanos y la acción derivó en pelota rápida para Agustín Giuliani, que estiró el marcador con la patada de Landa (19-0), que él mismo amplió con un penal: 22-0.

Reacción y hazaña neuquina

Antes del cierre reaccionó el quince neuquino. En gran jugada pudo imponer su primer ataque a fondo con un try de bandera de Facundo Álvarez Schiro que no fue ratificada desde el pie por Vanzella (22-5). Con ese tanto se levantó Neuquén. Encontró en esa acción la motivación para creer en el milagro y se fue descanso convencido y más cerca en el marcador ya que a cinco del cierre de la etapa, otra vez Facundo Álvarez Schiro apoyó y Vanzella esta vez no falló para quedar a diez (22-12).

Fue otro Neuquén el del complemento. Salió más convencido y dispuesto a concretar el milagro. Iban 17 minutos cuando aprovechando el bache en que entró UNSJ, Gauna apoyó (conversión de Vanzella) para achicar más la brecha (22-19).

El Azul se potenció y sobre los 22 pasó por primera vez al frente en el marcador, con un try de Cipriano Arias, ratificado por Vanzella (26-22). Tocado por primera vez en el partido, reaccionó el conjunto sanjuanino y con un try penal se volvió a poner al frente: 29-26. Y poco después, Juan Landa de penal estiró a 32-26.

El partido estaba para cualquiera porque Neuquén no dejaba de presionar y gracias a eso no los dejó rearmarse a los cuyanos desde el juego. En una gran acción colectiva a tres minutos del final, Federico Gauna se fue hasta el ingoal y abrió la ilusión que concretó el pie de Vanzella, con la pelota pasando entre los palos en dirección al cielo. Ese mismo cielo que desde ayer es más azul que nunca.