El Club de Leones de San Martín de los Andes le dará barbijo a media ciudad

En diálogo con LM Neuquén, Adrián Montiel, odontólogo de profesión y colaborador del Club de Leones, contó detalles del proyecto, el cual tuvo inicio solo algunos días atrás.

“Con el Club de Leones empezamos a colaborar con un grupo de personas que estaban haciendo mascaras faciales. El día que las repartimos nos dimos cuenta que tarde o temprano íbamos a tener que usar barbijos todos, o bien los tapabocas”, comenzó el hombre y siguió diciendo: “Soy odontólogo y por más que el virus no tiene transmisión aérea, en la odontología trabajamos con las microgotas que si son fuentes de contagios. Por más que en ese momento la Organización Mundial de la Salud decía que no había que usar barbijos, nosotros creíamos que de algo iba a servir para disminuir el contagio”.

barbijos2.jpg Federico Soto

Tras darse cuenta de esto, Montiel expresó que pidió autorización a los directivos del Club de Leones para comprar friselina, la tela que se utiliza para hacer los barbijos. Tras obtener el visto bueno, iniciaron la búsqueda de costureras voluntarias para su confección. La convocatoria fue excelente y actualmente son unas 54 mujeres las que están fabricando los tapaboca.

“Están trabajando 54 costureras y comparamos telas para producir entre 10 mil y 12 mil barbijos. Pero la semana pasada unimos fuerzas con la municipalidad de San Martín de los Andes y ellos pusieron a disposición más telas y más costureras, por lo que hoy son más de 70 costureras trabajando y podemos hacer unos 15 mil a 17 mil barbijos”, contó el hombre emocionado.

En este sentido, Adrián declaró que el propio intendente de la ciudad, Carlos Saloniti, se mostró sorprendido por el número final. “El intendente nos decía que no conocía ningún municipio que tenga, dentro de esta cuarentena, al 40% de la población usando barbijo”, señaló el colaborador a LMN.

barbijos.jpg Federico Federico Soto

Hasta el momento, entregaron unos 6 mil barbijos entre el sábado, lunes y el mediodía del martes. Es que si bien ellos pensaban iniciar con la distribución en la jornada de ayer, el anunció de la obligatoriedad del uso del tapabocas, cambió sus planes. “Íbamos a empezamos a entregar barbijos ayer (por el lunes), pero como se adelantó la obligatoriedad, empezamos a entregar el sábado y seguimos el lunes y hoy mediodía. Hasta el momento entregamos unos 6000 barbijos, que son los que estaban listos”, explicó y agregó: “Estuvimos organizando la distribución en distintos puntos, como los lugares de ingreso. Tuvimos ayuda de los empleados municipales y policía”.

Además de la entrega a personal de servicios esenciales, vecinos que necesitan hacer sus compras y personas que no habían podido comprar algunos –ya que no hay disponibilidad en la ciudad-, los voluntarios le explican a los vecinos la forma en la que deben colocárselo y cómo desinfectarlo, ya que recomiendan incorporarles “una barrera” como una servilleta o un pañuelo de papel. Según comentó Montiel, muchas personas aún no estaban usando el tapabocas, porque no lo tenía.

“Hemos visto hasta bufandas, pero lo que puede filtrar una bufanda o un cuellito es muy diferente a un tapaboca y la verdad es que la gente está muy agradecida. Dado que muchos no tenían barbijos, nos pusimos al lado de la policía antes de que le hagan la multa y cuando los oficiales se les acercaban, nosotros les dábamos un barbijo”.

