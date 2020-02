"Aún falta hacer un poco de difusión, así que tenemos un ritmo tranquilo. En la primera salida, llevé a 17 pasajeros que salieron desde el aeropuerto, y después bajó la cantidad de gente", señaló Paola Orellana, la conductora a cargo de los traslados en este colectivo, que es más pequeño que los que se usan para los tramos urbanos. Al mediodía, unos pocos usuarios seguían los carteles indicativos para subirse a la unidad y la mayoría se habían enterado de su existencia a través de los diarios.

Colectivo-Eton-aeropuerto-2.jpg El colectivo de la ETON al aeropuerto por ahora es gratis Agustín Martínez

El servicio comienza su recorrido en la puerta de Arribos del aeropuerto Presidente Perón y llega hasta el acceso norte de la ETON. En su trayecto en viceversa, desde la terminal hasta la estación aérea, circula por la calle San Martín en un viaje que demora 15 minutos. "Puede variar según los semáforos, pero es un muy rápido", explicó la conductora.

Según comentó, la mayoría de los usuarios son mochileros o pasajeros de las aerolíneas de tipo low cost, que vuelan hacia Buenos Aires, Córdoba o Salta, entre otros destinos. Aseguró que aún no se registró el uso de personas que no fueran a utilizar el aeropuerto, pero sí de acompañantes de los viajeros. Por esta semana, el servicio será gratuito, hasta que se implemente el sistema SUBE para pagar un boleto de colectivo estándar, de 34,50 pesos. Matías, uno de los primeros pasajeros de este servicio, aclaró que es salteño y viaja a esa provincia del norte de manera frecuente y a través de una aerolínea low cost que hace conexiones directas. "Yo vivo en Senillosa y me sirvió la parada en la terminal para hacer trámites", dijo sobre su punto de partida.

Colectivo-Eton-aeropuerto-3.jpg El colectivo de la ETON al aeropuerto por ahora es gratis Agustín Martínez

Lina, que es colombiana y vive en Buenos Aires, regresaba a la capital tras una visita turística en Neuquén, que la llevó a los principales destinos de la cordillera. "En Argentina, los aeropuertos están muy lejos y hay poca conectividad; me parece bien que se usen estos servicios para llegar de forma más rápida", sostuvo. Gisela, otra de las usuarias, viajó en calidad de acompañante y para conocer el sistema antes de utilizarlo para su próximo vuelo. "Es muy fácil porque está todo indicado", dijo, y agregó que sería bueno sumar más frecuencias para que todos los traslados coincidan con los vuelos.

La conductora del bus aseguró que algunos usuarios solicitaron que el trayecto se extendiera también al centro de la ciudad o incluso a puntos más atractivos como el Paseo de la Costa. Sin embargo, desde la Municipalidad eligieron que el servicio llegue hasta la ETON para que los pasajeros tomen desde allí las líneas urbanas, interurbanas e incluso las de larga distancia.

Los que suban al bus con equipaje de grandes dimensiones deben solicitar la apertura del baúl. Los que lleven valijas chicas o mochilas pueden subir con ellas.

Cómo usar el nuevo servicio

1- El servicio diferencial sale desde el aeropuerto todos los días a las 8:30, 9:50, 14, 17:50, 19:30 y 20:30. Desde la ETON, en cambio, parte a las 9:10, 10:30, 14:30, 18:25, 20 y 21.

2- Tienen paradas identificadas con cartelería oficial. En el aeropuerto, se ubica en la puerta de Arribos. En la ETON, a través del acceso norte de la terminal.

3- Los pasajeros que suban al bus con equipaje de grandes dimensiones deben solicitar la apertura del baúl. Los que lleven valijas chicas o mochilas pueden subir con ellas.

LEÉ MÁS

Ya funciona la línea de colectivos que llega al aerpuerto

Arranca el servicio de coles entre ETON y aeropuerto