Batatas al horno: la exquisita receta de Maru Botana con un toque diferente

Según los especialistas en cocina, la batata o boniato asado es muy parecida a la patata pero más dulce. Es perfecta para acompañarla con carnes y pescados o para cualquier tipo de receta . Recientemente, la experta Maru Botana ofreció una receta de batatas al horno con un toque diferente. Y ciertamente es imperdible…

Maru Botana apuntó que su objetivo es el de llegar a todos los hogares, compartiendo a través de sus distintas redes sociales todos sus secretos y conocimientos para que la gente haga y practique sus recetas en las casas.

Para cocinar unas riquísimas batatas al horno , con el toque diferente brindado por Maru Botana, deberemos reunir los siguientes ingredientes:

1 kilo de batatas.

1 kilo de boniatos.

½ vaso de jugo de naranja.

6 cucharadas de miel.

2 cucharadas de sal.

Cabe consignar que Maru Botana publicó la receta de las batatas al horno en su cuenta oficial de Instagram, en la que recibió muchísimos elogios. Algunos de ellos fueron "Que rico, Maru" y "Buenísima esta receta, gracias".

Para preparar estas riquísimas batatas al horno, según Maru Botana, es preciso apuntar la siguiente guía paso a paso:

En primer lugar, precalentar el horno a 200 °C.

Lavar bien las batatas y los boniatos, pelarlos si se desea y cortarlos en rodajas gruesas o gajos.

Colocarlos en una fuente grande para horno, distribuyéndolos en una sola capa.

En un bol, mezclar el jugo de naranja con la miel y la sal hasta integrar bien.

Acto seguido, verter esta mezcla sobre las batatas y los boniatos, mezclando con las manos o una cuchara para que queden bien impregnados.

Llevar al horno durante 45 a 60 minutos, revolviendo a mitad de cocción para que se doren de manera pareja.

Cocinar hasta que estén tiernos por dentro y caramelizados por fuera.

Retirar del horno y servir calientes como guarnición o plato principal.

Maru Botana- Estafa-Portada Maru Botana publicó la receta de las batatas al horno en su cuenta oficial de Instagram.

A modo de reseña geográfica -y también histórica-, es oportuno señalar que tanto en la Argentina como en Uruguay la batata es parte de variadas comidas populares. Un ejemplo de ello es que se aprovecha como uno de los ingredientes del puchero (guiso de verduras, patatas, choclo y carne, entre otros) o acompañamientos (batatas fritas o puré de batatas).

Asimismo, también se la emplea para postres como el conocido postre vigilante, que consiste en una porción de queso pategrás (en Argentina conocido como Mar del Plata o queso Holanda; en Uruguay, queso colonia) y una de dulce de batata.

Por otra parte, en la Vecina Orilla un postre muy popular es el boniato en almíbar, cuya preparación consiste en este tubérculo elaborado en almíbar para su conservación. Se lo denomina boniato, y sin embargo se lo sigue llamando batata como parte de la expresión dulce de batata. Es posible que el nombre arcaico (batata), según los especialistas, se haya mantenido en el vocabulario popular tras la independencia, bien por omisión o por el desconocimiento de su origen.