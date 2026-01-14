El Comedor La Mañana galletitas Galletitas de naranja sin harina ni azúcar en tan solo 30 minutos, ideales para una merienda exprés

¿Te quedaste sin nada en la despensa para acompañar los mates? No hay problema: tomá nota de esta receta fácil para preparar galletitas de naranja sin harina ni azúcar en sólo 30 minutos.







Galletitas de naranja sin harina ni azúcar en solo 30 minutos: ¡fáciles y sabrosas!

Las galletitas, desde luego, ofrecen una amplia gama de sabores. Desde las rellenas, dulces o saladas, pasando por las obleas, las cookies, las crackers, sin sal, las marineras hasta llegar a la mismísima galleta de la suerte. En este artículo, te ofrecemos una receta fácil para preparar galletitas de naranja sin harina ni azúcar en sólo 30 minutos.

El sitio especializado arqccpasteleria consigna que la historia de la galletita está muy ligada a la de los cereales. Hace 10 mil años, nuestros antepasados nómadas descubrieron que una pasta de cereales sometida al calor adquiría una consistencia similar al pan sin levadura, que permitía transportarla con facilidad. Se han encontrado galletas de más de seis mil años cuidadosamente envueltas en yacimientos en Suiza. Esto hace que la galleta sea considerada uno de los primeros alimentos cocinados.

Receta de galletitas de naranja sin harina ni azúcar en solo 30 minutos Para preparar unas exquisitas galletitas de naranja sin harina ni azúcar en tan sólo 30 minutos, primeramente deberemos reunir los siguientes ingredientes: