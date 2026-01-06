Galletitas caseras sin harina ni azúcar: la mejor receta saludable para la merienda

Esta receta es una alternativa saludable para acompañar al mate o al café en el desayuno o la merienda.

Para el desayuno o la merienda , las galletitas se posicionan como las favoritas de chicos y adultos, especialmente para acompañar el café, el té, el mate o la chocolatada. Recientemente, se viralizó en redes una receta para hacer una versión casera de naranja que se destaca por su sabor y su simpleza, ya que se pueden hacer en 30 minutos.

“Re fáciles y riquísimas” , escribió la nutricionista Sol Cittadini , al compartir la preparación en su cuenta de Instagram @lovenutricion. Esta receta resalta por ser saludable, debido a que no lleva azúcar ni harina , lo que la hace ideal para personas que sufren celiaquía o aquellas que sigan una dieta libre de estos productos.

La preparación de estas galletitas requiere ingredientes fáciles de conseguir y su método de elaboración es sencillo , ideal tanto para quienes se inician en la cocina como para aquellos que buscan alternativas más saludables para el desayuno o la merienda. Para esta receta, se necesitan los siguientes productos:

1 huevo

Jugo de media naranja

Endulzante a gusto (equivalente a 120 g de azúcar)

1 pote de yogur natural (aprox. 140 g)

3 cucharadas de coco rallado

10 cucharadas de avena instantánea

2 cucharadas de maicena

1 cucharadita de polvo de hornear

galletitas La receta fue compartida por la nutricionista Sol Cittadini en su cuenta de Instagram.

Cómo preparar las galletitas de naranja en casa, paso a paso

Mezclar los ingredientes líquidos: en un bowl grande, comenzar batiendo el huevo con un batidor de mano o un tenedor. Agregar el jugo de media naranja y el yogur natural. La naranja aportará sabor y una frescura que hará que las galletitas sean aún más agradables al paladar. Mezclar bien todos los ingredientes líquidos hasta que estén completamente integrados.

Incorporar el endulzante: añadir el endulzante a la mezcla. Puede ser stevia, eritritol o el que se prefiera. Es importante ajustar la cantidad de acuerdo al gusto personal y al tipo de endulzante que se utilice, ya que algunos son más potentes que otros. Mezclar nuevamente hasta que el endulzante esté completamente disuelto en la preparación.

Agregar los ingredientes secos: tamizar la maicena y el polvo de hornear directamente sobre la mezcla. Esto ayudará a evitar grumos y asegurará que la mezcla sea homogénea. Luego, sumar las tres cucharadas de coco rallado y las diez cucharadas de avena instantánea. Además de actuar como sustituto de la harina, la avena también aporta fibra, contribuyendo a una merienda o un desayuno nutritivo.

Mezclar hasta obtener una masa homogénea: mezclar todos los ingredientes utilizando una espátula o una cuchara de madera. Se debe obtener una masa que sea lo suficientemente espesa para que mantenga la forma, pero lo suficientemente suave para poder acomodarla en la bandeja de horno. Si la mezcla parece demasiado líquida, se puede añadir un poco más de avena o coco rallado para conseguir la consistencia deseada.

Formar las galletitas: en una bandeja para hornear previamente engrasada o cubierta con papel para hornear, utilizar una cuchara para tomar porciones de masa y darle forma circular. Es recomendable dejar un espacio entre cada galletita, ya que durante la cocción tienden a expandirse ligeramente. Con la ayuda de una cuchara o tus manos, se pueden moldear según el tamaño que se prefiera.

Hornear las galletitas: una vez que todas las galletitas estén colocadas en la bandeja, llevarla al horno precalentado a 180°. Hornearlas durante aproximadamente 15-20 minutos, o hasta que estén doradas en los bordes y firmes al tacto. Es importante vigilar el proceso, ya que el tiempo de cocción puede variar según el horno.

Dejar enfriar y disfrutar: alcanzado el punto de cocción ideal, retirar las galletitas del horno y dejarlas enfriar en la bandeja durante unos minutos. Esto ayudará a que mantengan su forma al ser trasladadas. Cuando estén listas, se podrán disfrutar solas o acompañadas de un té o un café. Otra opción es almacenarlas en un recipiente hermético, donde se mantendrán frescas durante varios días.