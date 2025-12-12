Pan nube en sartén, sin horno ni harina: ¿cómo hacer esta receta fácil y super rápida?
Se trata de una preparación ideal para personas que sufren celiaquía o buscan opciones bajas en carbohidratos.
De textura esponjosa y liviana, el pan de nube -también conocido como “cloud bread”- se convirtió en una alternativa para aquellos que buscan opciones bajas en carbohidratos y gluten. Al no llevar ningún tipo de harina, esta preparación es especialmente atractiva para personas con celiaquía o que siguen determinadas dietas, como la keto o la cetogénica.
Con una base de huevos y queso crema, su preparación es muy sencilla y rápida, perfecta para cualquier momento del día. No se necesita horno y solo requiere una sartén. Además, aporta proteínas y grasas saludables, con muy pocos carbohidratos. Y su sabor neutro lo hace apto para rellenos dulces o salados.
Qué ingredientes lleva el pan de sartén y cómo hacerlo, paso a paso
La lista de ingredientes para esta preparación incluye:
- Dos huevos
- Dos cucharadas de queso crema
- 1/2 cucharadita de polvo de hornear
- Una pizca de sal
Luego, para elaborar el pan nube, deberemos seguir estos pasos:
- Separar las claras y las yemas: debe hacerse en dos recipientes diferentes. Es importante que las claras estén en un bowl limpio para poder montarlas adecuadamente.
- Batir las yemas: agregar a las yemas el queso crema, el polvo de hornear y la pizca de sal. Mezclar con un batidor o un tenedor hasta obtener una mezcla homogénea y suave.
- Montar las claras: batir las claras de los huevos hasta que formen picos firmes. Esto dará al pan su característica esponjosidad.
- Mezclar las preparaciones: incorporar las claras montadas a la mezcla de yemas. Es recomendable hacerlo con movimientos envolventes para no bajar las claras.
- Calentar la sartén: poner una sartén antiadherente a fuego medio. Si es necesario, añadir un poco de aceite o manteca para evitar que el pan se pegue.
- Cocinar el pan: con una cuchara, colocar porciones de la mezcla en la sartén caliente, formando pequeños círculos. Cocinar cada lado durante unos 2-3 minutos o hasta que esté dorado, retirar y dejar enfriar.
Cuáles son las ventajas del pan de sartén
Este pan ofrece múltiples beneficios que lo hacen ideal para una variedad de dietas y estilos de vida:
- Bajo en carbohidratos: a diferencia del tradicional, esta receta no utiliza harinas, lo que significa que su contenido de carbohidratos es casi nulo. Esto lo convierte en una opción excelente para quienes siguen una dieta baja en carbohidratos o desean controlar su peso.
- Sin gluten: para aquellos que son celíacos o que tienen intolerancia al gluten, esta es una gran alternativa, ya que no contiene ingredientes que provoquen reacciones adversas en este grupo de personas.
- Rico en proteínas: al estar hecho a base de huevos, el pan de nube aporta una buena cantidad de proteínas, ayudando a mantener la saciedad y puede contribuir a una dieta equilibrada.
- Versatilidad en la cocina: puede utilizarse para hacer sándwiches, tostadas o simplemente disfrutarlo solo con tus ingredientes favoritos. Su sabor neutro permite muchas combinaciones.
- Rápido y sencillo de preparar: con una preparación que no toma más de 15 minutos, es una opción ideal para desayunos o meriendas rápidas.
Quiénes pueden consumir el pan de nube
El pan de nube es una gran alternativa para un amplio grupo de personas:
- Celíacos o intolerantes al gluten: como se mencionó anteriormente, este pan es completamente libre de gluten, lo que permite disfrutar a aquellos que deben evitar este componente.
- Personas que quieren perder peso: gracias a su bajo contenido calórico y alto en proteínas, es perfecto para quienes desean reducir su consumo de calorías.
- Dietas cetogénicas, Keto y otras: quienes siguen estas tendencias alimenticias encontrarán en el pan de nube una deliciosa solución para satisfacer sus antojos de panes y tortas sin comprometer su dieta.
