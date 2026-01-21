Ni azúcar ni harina, pero ideal para el mate: este budín de naranja se hace con la receta más simple

Además de ser fácil de hacer, esta preparación se presenta como una gran opción saludable para el desayuno o la merienda.

A la hora del desayuno o la merienda , siempre se busca acompañar el mate, café o té con algo rico, dulce y, si es saludable, mucho mejor. Así, surge como opción ideal el budín de naranja casero , cuya receta no necesita azúcar refinada ni harina, lo que lo hace perfecto para quienes sufren celiaquía o simplemente buscan cuidar su salud.

Más allá de su valor nutricional, esta preparación se destaca por su practicidad. No requiere técnicas complejas ni equipamiento profesional, lo que lo convierte en una alternativa accesible incluso para quienes no tienen experiencia en la cocina .

Esta receta demuestra que es posible disfrutar de un clásico de la pastelería hogareña con ingredientes más saludables y un perfil nutricional más equilibrado. La naranja , protagonista indiscutida de la preparación, aporta frescura, dulzor natural y un aroma intenso que reemplaza a los sabores artificiales.

A su vez, el uso de huevos, harinas alternativas y endulzantes naturales permite lograr una textura esponjosa sin recurrir a productos ultraprocesados.

Budin de naranja: ingredientes

Para esta receta serán necesarios los siguientes ingredientes:

2 naranjas (una para ralladura y otra para el jugo)

3 huevos grandes

1 taza de harina de avena o de almendras (puedes hacerla moliendo avena en la licuadora)

1/2 taza de endulzante natural (como eritritol, stevia o azúcar de coco, ajustando al gusto)

1 cucharadita de polvo de hornear para dar esponjosidad

Opcional: 1 cucharadita de extracto de vainilla para potenciar el aroma

Además de ser rico y saludable, el budín de naranja es muy fácil de hacer.

Cómo preparar el budín de naranja saludable, paso a paso

En un contexto donde cada vez más personas buscan opciones de alimentación consciente, las recetas saludables dejaron de ser una moda pasajera para convertirse en parte del día a día. Reducir el consumo de harinas y azúcares es uno de los principales objetivos de quienes desean cuidar su bienestar sin resignar sabor. En el caso del budín de naranja, su preparación es simple y solo hay que seguir estos pasos:

Preparar las naranjas: una de las claves del sabor está en el uso correcto de la fruta. El primer paso consiste en lavar bien una de las naranjas y rallar únicamente la parte externa de la cáscara, evitando la zona blanca, que puede aportar amargor. Luego, exprimir la otra naranja para obtener el jugo fresco. Reservar ambos componentes, ya que se incorporarán en distintos momentos.

Batir los huevos con el endulzante: en un bowl grande, colocar los huevos junto con el endulzante elegido. Mezclar con batidor manual o eléctrico hasta lograr una mezcla espumosa y ligeramente más clara. Este paso es fundamental para incorporar aire y contribuir a la esponjosidad final del budín.

Incorporar los aromatizantes: una vez lograda la base de huevos y endulzante, añadir la ralladura de naranja y, si se desea, el extracto de vainilla. Estos ingredientes potencian el aroma y le dan al budín un perfil más profundo y agradable, sin necesidad de saborizantes artificiales.

budin de naranja La naranja aporta frescura, dulzor natural y un aroma intenso a la preparación.

Agregar el jugo de naranja: incorporar de a poco a la mezcla el jugo recién exprimido, integrándolo suavemente. En este punto, la preparación adquiere una textura más fluida y un color más intenso, señal de que el sabor cítrico comienza a tomar protagonismo.

Sumar la harina y el polvo de hornear: añadir de forma gradual la harina de avena o de almendras, mezclando con movimientos envolventes. Si se utiliza avena molida en casa, es recomendable asegurarse de que esté bien fina para lograr una mejor textura. Luego, incorporar el polvo de hornear, distribuyéndolo de manera uniforme para asegurar que el budín leve correctamente durante la cocción.

Colocar en molde y hornear: verter la mezcla final en un molde ligeramente aceitado o espolvoreado con un poco de harina de avena o almendras para evitar que el budín se pegue. Llevar al horno previamente precalentado a 180°. El tiempo de cocción suele rondar entre 40 y 45 minutos, dependiendo del horno. Para comprobar si está listo, se puede insertar un palillo en el centro: si sale limpio, el budín está cocido.

Enfriar y desmoldar: una vez retirado del horno, se recomienda dejarlo reposar unos minutos antes de desmoldar. Esto ayuda a que conserve su forma y termine de asentarse internamente.