Pan de papa para hamburguesa: la receta de esta versión casera para que quede super esponjoso

La influencer Paulina Cocina compartió una receta para hacer una versión casera, que es más duradera y aporta una textura esponjosa.

Pan de papa para hamburguesa: paso a paso de esta versión casera para que quede super esponjoso

Las hamburguesas son uno de los platos favoritos de los argentinos. Y para que sea verdaderamente buena, una de las claves está en su pan . Teniendo en cuenta esto, la influencer y creadora de contenido Paulina Cocina compartió en sus redes sociales una receta para hacer en casa una exquisita versión de pan de papa.

Uno de los puntos fuertes de esta preparación es que dura más tiempo que los panes comunes , ya que puede mantenerse bien por una semana. Además, no se desarma al primer bocado, tiene una textura esponjosa y aporta cierto sabor al maridaje con las carnes y los toppings.

1 papa de entre 130 y 150 gramos

250 g de leche

10 g de levadura fresca

50 g de azúcar

500 g de harina 000

1 cucharadita de sal

50 g de manteca

Semillas de amapola

pan Así se ve el pan de papa con la receta de Paulina Cocina.

Paso a paso, cómo preparar el pan de papa de hamburguesa en casa

Cocinar la papa: en una olla con agua, hervir la papa hasta que esté suave. Esto suele tomar unos 20 minutos. Una vez cocida, escurrirla, dejarla enfriar y pelarla. Luego, aplastarla hasta obtener un puré suave. Otra opción es más adelante rallarla sobre la harina.

Activar la levadura: en un bowl pequeño, disolver los 10 gramos de levadura fresca en 250 gramos de leche tibia junto con los 50 gramos de azúcar. Dejar reposar la mezcla durante unos 10 minutos, o hasta que empiece a burbujear. Este paso es crucial, ya que asegura que la levadura esté activa y lista para hacer que el pan suba. Una vez que esto suceda, tapar el recipiente con un repasador y dejarlo reposar otra media hora.

Mezclar de ingredientes secos: en un bowl grande, combinar los 500 gramos de harina 000 y la cucharadita de sal. Mezclar estos ingredientes secos es importante para distribuir la sal de manera uniforme, evitando que entre en contacto directo con la levadura antes de que ésta se active.

Incorporar los ingredientes húmedos: agregar la papa -ya sea en puré o rallada- y la mezcla de leche con levadura al recipiente con la harina y sal. En esta etapa también incorporar 50 gramos de manteca. Usando una cuchara de madera o las manos, mezclar todos los ingredientes hasta que se forme una masa.

Amasado: una vez que todos los ingredientes estén integrados, colocar la masa sobre una superficie ligeramente enharinada. Amasar durante unos 10 o 15 minutos, hasta que la masa esté suave y elástica. Este proceso de amasado es esencial para desarrollar el gluten, lo que le dará al pan su estructura y masticabilidad.

pan3 Esta versión se conserva mejor y dura varios días más que el pan tradicional.

Primer levado: formar una bola con la masa y colocarla en un recipiente ligeramente engrasado. Cubrirlo con un paño húmedo o film plástico y dejarlo reposar en un lugar cálido durante aproximadamente una hora, o hasta que doble su tamaño. Este proceso de levado permite que el pan adquiera aire y se esponje.

Formar los panes: cuando la masa haya levado, ubicarla nuevamente sobre una superficie enharinada y dividirla en porciones iguales, dependiendo de cuántos panes se quieran hacer. Formar cada porción en una bola y luego aplanarla ligeramente para conseguir la forma típica del pan de hamburguesa.

Segundo levado: colocar las piezas de masa formadas en una bandeja para hornear forrada con papel pergamino. Dejar suficiente espacio entre ellas, ya que seguirán creciendo. Cubrir nuevamente con un paño y dejar reposar durante unos 30 minutos, o hasta que aumenten de tamaño.

Horneado: precalentar el horno a 200 grados. Mientras esto sucede, espolvorear las semillas de amapola sobre la superficie de los panes para darles un toque decorativo y un sabor adicional. Para que las semillas se peguen, se pueden pintar los panes con agua. Luego, hornear por entre 30 y 35 minutos, o hasta que estén dorados y suenen huecos al golpear la base.

Dejar enfriar: una vez que los panes estén listos, retirarlos del horno y dejarlos enfriar sobre una rejilla. Esto evita que se humedezcan por debajo.