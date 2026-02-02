Pancakes mega esponjosos con pocos ingredientes: la receta original para un desayuno rápido y sabroso
Esta preparación permite arrancar el día comiendo algo rico y lleno de energía. Las claves para unos panqueques perfectos.
Los pancakes, conocidos popularmente en Argentina como panqueques, se convirtieron en un integrante más del desayuno. La textura suave, el sabor delicado y la posibilidad de acompañarlos con frutas, miel o mermeladas los transforman en una opción versátil. Para que salgan perfectos, la clave de la receta está en la combinación correcta de ingredientes y el método de preparación.
Su estructura se caracteriza por una textura aireada y un volumen definido, algo que se logra con una correcta reacción química entre los ingredientes secos y los líquidos.
El polvo de hornear y el bicarbonato de sodio son los responsables de crear burbujas de aire en la masa, lo que da como resultado una textura aireada. A su vez, la presencia de un ingrediente ácido, como el vinagre blanco o el jugo de limón, es esencial para activar el bicarbonato y potenciar el levado.
Otro factor clave es no sobrebatir la mezcla. Aunque pueda parecer contradictorio, mezclar de más hace que los pancakes queden más densos y menos suaves. La paciencia y el respeto por los tiempos y las proporciones son parte del secreto.
Qué ingredientes se necesitan para hacer pancakes en casa
Para esta receta casera, serán necesarios los siguientes productos:
- 200 gramos de harina 0000
- 2 cucharaditas de polvo de hornear
- 1 cucharadita de bicarbonato de sodio
- 2 cucharadas de azúcar
- Media cucharadita de sal
- 240 mililitros de leche entera
- 1 cucharada de vinagre blanco o jugo de limón
- 1 huevo
- 30 gramos de manteca derretida
El paso a paso de la receta para lograr panqueques esponjosos
Preparar la base líquida: en un recipiente pequeño, mezclar la leche entera con el vinagre blanco o el jugo de limón. La combinación debe reposar unos minutos hasta que la leche se corte ligeramente. Este proceso casero simula una especie de suero de leche, que aporta suavidad y ayuda a que los panqueques crezcan mejor durante la cocción.
Mezclar los ingredientes secos: en un bowl amplio, colocar la harina, el polvo de hornear, el bicarbonato de sodio, el azúcar y la sal. Mezclar bien con un batidor o cuchara para que todos los componentes queden distribuidos de manera uniforme. Este paso es fundamental para evitar sabores desparejos y asegurar un levado parejo.
Incorporar el huevo y la manteca: en otro recipiente, batir ligeramente el huevo y luego añadir la manteca derretida, ya tibia. Mezclar hasta integrar.
Unir las preparaciones: hacer un hueco en el centro de los ingredientes secos y verter primero la mezcla de leche y ácido, seguida por el huevo con la manteca. Con movimientos suaves y envolventes, integrar todos los elementos. La masa debe quedar espesa pero fluida, con algunos pequeños grumos visibles. Como se dijo anteriormente, es importante no batir en exceso.
Dejar reposar la masa: aunque muchas recetas lo omiten, dejar reposar la mezcla entre 5 y 10 minutos permite que los agentes leudantes comiencen a actuar y que la harina se hidrate correctamente. Este breve descanso marca la diferencia en la textura final.
Cocinar los panqueques: calentar una sartén antiadherente a fuego medio y, si es necesario, engrasarla apenas con manteca o aceite. Verter una porción de masa en el centro y dejar cocinar sin mover. Cuando comienzan a formarse burbujas en la superficie y los bordes se ven más secos, es momento de dar vuelta el pancake. Cocinar unos minutos más hasta que esté dorado y bien inflado.
Repetir y servir: se puede repetir el proceso hasta terminar la masa, ajustando el fuego para evitar que se quemen. Los pancakes pueden mantenerse tibios tapados con un paño mientras se completa la cocción.
Te puede interesar...
Leé más
Pan de papa para hamburguesa: la receta de esta versión casera que queda super esponjoso
Ni frita ni al horno: la forma correcta de comer la papa para que engorde menos
El truco secreto para que la salsa de tomate salga perfecta: el ingrediente que nadie incorpora
-
TAGS
- receta
- panqueques
- LMNS
Noticias relacionadas
Dejá tu comentario