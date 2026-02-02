Pancakes mega esponjosos con pocos ingredientes: la receta original para un desayuno rápido y sabroso

Esta preparación permite arrancar el día comiendo algo rico y lleno de energía. Las claves para unos panqueques perfectos.

Los pancakes , conocidos popularmente en Argentina como panqueques , se convirtieron en un integrante más del desayuno . La textura suave, el sabor delicado y la posibilidad de acompañarlos con frutas, miel o mermeladas los transforman en una opción versátil. Para que salgan perfectos, la clave de la receta está en la combinación correcta de ingredientes y el método de preparación .

Su estructura se caracteriza por una textura aireada y un volumen definido , algo que se logra con una correcta reacción química entre los ingredientes secos y los líquidos.

El polvo de hornear y el bicarbonato de sodio son los responsables de crear burbujas de aire en la masa, lo que da como resultado una textura aireada. A su vez, la presencia de un ingrediente ácido, como el vinagre blanco o el jugo de limón, es esencial para activar el bicarbonato y potenciar el levado .

panqueques dulce de leche

Otro factor clave es no sobrebatir la mezcla. Aunque pueda parecer contradictorio, mezclar de más hace que los pancakes queden más densos y menos suaves. La paciencia y el respeto por los tiempos y las proporciones son parte del secreto.

Qué ingredientes se necesitan para hacer pancakes en casa

Para esta receta casera, serán necesarios los siguientes productos:

200 gramos de harina 0000

2 cucharaditas de polvo de hornear

1 cucharadita de bicarbonato de sodio

2 cucharadas de azúcar

Media cucharadita de sal

240 mililitros de leche entera

1 cucharada de vinagre blanco o jugo de limón

1 huevo

30 gramos de manteca derretida

El paso a paso de la receta para lograr panqueques esponjosos

Preparar la base líquida: en un recipiente pequeño, mezclar la leche entera con el vinagre blanco o el jugo de limón. La combinación debe reposar unos minutos hasta que la leche se corte ligeramente. Este proceso casero simula una especie de suero de leche, que aporta suavidad y ayuda a que los panqueques crezcan mejor durante la cocción.

Mezclar los ingredientes secos: en un bowl amplio, colocar la harina, el polvo de hornear, el bicarbonato de sodio, el azúcar y la sal. Mezclar bien con un batidor o cuchara para que todos los componentes queden distribuidos de manera uniforme. Este paso es fundamental para evitar sabores desparejos y asegurar un levado parejo.

Incorporar el huevo y la manteca: en otro recipiente, batir ligeramente el huevo y luego añadir la manteca derretida, ya tibia. Mezclar hasta integrar.

torre de panqueques.webp El panquque puede utilizarse tanto en preparaciones dulces como saladas.

Unir las preparaciones: hacer un hueco en el centro de los ingredientes secos y verter primero la mezcla de leche y ácido, seguida por el huevo con la manteca. Con movimientos suaves y envolventes, integrar todos los elementos. La masa debe quedar espesa pero fluida, con algunos pequeños grumos visibles. Como se dijo anteriormente, es importante no batir en exceso.

Dejar reposar la masa: aunque muchas recetas lo omiten, dejar reposar la mezcla entre 5 y 10 minutos permite que los agentes leudantes comiencen a actuar y que la harina se hidrate correctamente. Este breve descanso marca la diferencia en la textura final.

Cocinar los panqueques: calentar una sartén antiadherente a fuego medio y, si es necesario, engrasarla apenas con manteca o aceite. Verter una porción de masa en el centro y dejar cocinar sin mover. Cuando comienzan a formarse burbujas en la superficie y los bordes se ven más secos, es momento de dar vuelta el pancake. Cocinar unos minutos más hasta que esté dorado y bien inflado.

Repetir y servir: se puede repetir el proceso hasta terminar la masa, ajustando el fuego para evitar que se quemen. Los pancakes pueden mantenerse tibios tapados con un paño mientras se completa la cocción.