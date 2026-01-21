Receta ideal para el verano: melón con jamón
Un plato tradicional, fresco y muy fácil de hacer. Una receta que combina dos productos que se llevan muy bien.
Ideal para tener algo fresco, fácil de hacer, fácil de comer y rico. El jamón crudo y el melón se llevan bien hoy y siempre. Es una receta fácil que lleva quizás una vuelta de rosca, sellando o haciendo crocante el jamón sobre el calor de una plancha.
Las primeras versiones planetarias de este plato se adjudican a la cultura española allá por el siglo XVII. El melón es una fruta asiática y llegó a España a través de los árabes, cuando se encuentra con el jamón serrano se produce amor a primera vista.
La receta es una pavada de fácil. Se puede hacer con cualquier melón, y en el caso del jamón, no tiene que ser muy salado.
En Japón este plato gusta mucho.
Ingredientes
- 150 g de jamón crudo
- ½ melón
- semillas de sésamo
- aceite de oliva
- palillos
Procedimiento
- Cortar el melón en cubitos y reservar.
- Cortar pequeñas lonjas de jamón y sellar en plancha caliente para volverlo semi crocante. Envolver el jamón sobre el melón y atravesarlo con un palillo para que no se desarme. Se le suman semillas de sésamo y un chorrito de aceite de oliva.
Melón: @elbolson_fresco_neuquen
Flores: @flor_y_co
