Receta ideal para el verano: melón con jamón

Nico Visne







Ideal para tener algo fresco, fácil de hacer, fácil de comer y rico. El jamón crudo y el melón se llevan bien hoy y siempre. Es una receta fácil que lleva quizás una vuelta de rosca, sellando o haciendo crocante el jamón sobre el calor de una plancha.

Las primeras versiones planetarias de este plato se adjudican a la cultura española allá por el siglo XVII. El melón es una fruta asiática y llegó a España a través de los árabes, cuando se encuentra con el jamón serrano se produce amor a primera vista.

La receta es una pavada de fácil. Se puede hacer con cualquier melón, y en el caso del jamón, no tiene que ser muy salado.