Receta ideal para el verano: melón con jamón

Un plato tradicional, fresco y muy fácil de hacer. Una receta que combina dos productos que se llevan muy bien.

Por Nico Visne
Ideal para tener algo fresco, fácil de hacer, fácil de comer y rico. El jamón crudo y el melón se llevan bien hoy y siempre. Es una receta fácil que lleva quizás una vuelta de rosca, sellando o haciendo crocante el jamón sobre el calor de una plancha.

Las primeras versiones planetarias de este plato se adjudican a la cultura española allá por el siglo XVII. El melón es una fruta asiática y llegó a España a través de los árabes, cuando se encuentra con el jamón serrano se produce amor a primera vista.

La receta es una pavada de fácil. Se puede hacer con cualquier melón, y en el caso del jamón, no tiene que ser muy salado.

En Japón este plato gusta mucho.

jamón y melón

Ingredientes

  • 150 g de jamón crudo
  • ½ melón
  • semillas de sésamo
  • aceite de oliva
  • palillos

Procedimiento

  • Cortar el melón en cubitos y reservar.
  • Cortar pequeñas lonjas de jamón y sellar en plancha caliente para volverlo semi crocante. Envolver el jamón sobre el melón y atravesarlo con un palillo para que no se desarme. Se le suman semillas de sésamo y un chorrito de aceite de oliva.

