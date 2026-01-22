Rico y liviano: 4 recetas de ensaladas para los días de calor
Las ensaladas de verano son refrescantes y versátiles, llenas de sabores frescos y colores vibrantes. Acá compartimos 4 recetas básicas y algunas sugerencias.
El verano pide frescura y sencillez a la hora de cocinar. La ensalada aparece como plato que puede instalarse con más frecuencia que a lo largo del año.
Por un lado, la estación de verano permite tener vegetales y frutas por mayor cantidad y con mejor sabor y por el otro, la facilidad de cocinar sin levantar demasiadas temperaturas o encender el horno.
Aquí compartimos cuatro recetas de ensaladas que podés personalizar según tus preferencias y los ingredientes que tengas
Ensalada Caprese
Ingredientes
- Tomates cherry o en rodajas.
- Bolas de mozzarella fresca.
- Hojas de albahaca fresca.
- Aceite de oliva virgen extra.
- Aceto balsámico.
- Sal y pimienta al gusto.
Desarrollo
- Coloca las rodajas de tomate y las bolas de mozzarella en un plato.
- Alterna con hojas de albahaca fresca.
- Sumale aceite de oliva, aceto balsámico, sal y pimienta al gusto.
Serví inmediatamente!
Ensalada de Pasta con Pesto
Ingredientes
- Pasta cocida (preferiblemente tipo penne o tirabuzón).
- Tomates cherry cortados por la mitad.
- Mozzarella en cubos.
- Albahaca fresca.
- Aceite de oliva.
- Pesto.
- Sal y pimienta al gusto.
Desarrollo
- Mezcla la pasta cocida, tomates cherry, mozzarella y hojas de albahaca en un tazón.
- Agrega aceite de oliva y pesto al gusto.
- Mezcla bien y sazona con sal y pimienta.
- Refrigera antes de servir.
Ensalada de Sandía y queso Feta
Ingredientes
- Sandía cortada en cubos.
- Queso feta desmenuzado.
- Hojas de menta fresca.
- Aceitunas negras.
- Aceite de oliva.
- Jugo de limón.
- Sal y pimienta al gusto.
Desarrollo
- Combiná los cubos de sandía, queso feta, menta y aceitunas en una ensaladera o recipiente
- Agrega aceite de oliva y jugo de limón. Condimentá con sal y pimienta al gusto.
- Servila fría.
Ensalada de Quinoa y palta
Ingredientes
- Quinoa cocida.
- Palta en cubos.
- Tomates cherry cortados por la mitad.
- Pepino en rodajas.
- Cilantro fresco picado.
- Jugo de limón.
- Aceite de oliva.
- Sal y pimienta al gusto.
Instrucciones
- Mezcla la quinoa cocida, la palta , los tomates cherrys, el pepino y el cilantro en un bowl
- Sumale jugo de limón y aceite de oliva.
- Condimentá con sal y pimienta al gusto.
- Esta ensalada juega como plato principal o guarnición.
Visitá la tienda virtual de Schroeder Wines.
Te puede interesar...
Leé más
¿Cómo hacer la mejor ensalada de pera y rúcula para el verano?
Noticias relacionadas
Dejá tu comentario