El Comedor
La Mañana ensalada

Rico y liviano: 4 recetas de ensaladas para los días de calor

Las ensaladas de verano son refrescantes y versátiles, llenas de sabores frescos y colores vibrantes. Acá compartimos 4 recetas básicas y algunas sugerencias.

El verano pide frescura y sencillez a la hora de cocinar. La ensalada aparece como plato que puede instalarse con más frecuencia que a lo largo del año.

Por un lado, la estación de verano permite tener vegetales y frutas por mayor cantidad y con mejor sabor y por el otro, la facilidad de cocinar sin levantar demasiadas temperaturas o encender el horno.

Aquí compartimos cuatro recetas de ensaladas que podés personalizar según tus preferencias y los ingredientes que tengas

Ensalada Caprese

Ingredientes

  • Tomates cherry o en rodajas.
  • Bolas de mozzarella fresca.
  • Hojas de albahaca fresca.
  • Aceite de oliva virgen extra.
  • Aceto balsámico.
  • Sal y pimienta al gusto.

Desarrollo

  • Coloca las rodajas de tomate y las bolas de mozzarella en un plato.
  • Alterna con hojas de albahaca fresca.
  • Sumale aceite de oliva, aceto balsámico, sal y pimienta al gusto.

Serví inmediatamente!

ensalada caprese
La ensalada caprese es fresca y deliciosa. Marcada por una clara identidad mediterránea

Ensalada de Pasta con Pesto

Ingredientes

  • Pasta cocida (preferiblemente tipo penne o tirabuzón).
  • Tomates cherry cortados por la mitad.
  • Mozzarella en cubos.
  • Albahaca fresca.
  • Aceite de oliva.
  • Pesto.
  • Sal y pimienta al gusto.

Desarrollo

  • Mezcla la pasta cocida, tomates cherry, mozzarella y hojas de albahaca en un tazón.
  • Agrega aceite de oliva y pesto al gusto.
  • Mezcla bien y sazona con sal y pimienta.
  • Refrigera antes de servir.
pasta pesto

Ensalada de Sandía y queso Feta

Ingredientes

  • Sandía cortada en cubos.
  • Queso feta desmenuzado.
  • Hojas de menta fresca.
  • Aceitunas negras.
  • Aceite de oliva.
  • Jugo de limón.
  • Sal y pimienta al gusto.

Desarrollo

  • Combiná los cubos de sandía, queso feta, menta y aceitunas en una ensaladera o recipiente
  • Agrega aceite de oliva y jugo de limón. Condimentá con sal y pimienta al gusto.
  • Servila fría.

ensalada-quinoa-tomate.jpeg

Ensalada de Quinoa y palta

Ingredientes

  • Quinoa cocida.
  • Palta en cubos.
  • Tomates cherry cortados por la mitad.
  • Pepino en rodajas.
  • Cilantro fresco picado.
  • Jugo de limón.
  • Aceite de oliva.
  • Sal y pimienta al gusto.

Instrucciones

  • Mezcla la quinoa cocida, la palta , los tomates cherrys, el pepino y el cilantro en un bowl
  • Sumale jugo de limón y aceite de oliva.
  • Condimentá con sal y pimienta al gusto.
  • Esta ensalada juega como plato principal o guarnición.

