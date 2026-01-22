El Comedor La Mañana ensalada Rico y liviano: 4 recetas de ensaladas para los días de calor

Las ensaladas de verano son refrescantes y versátiles, llenas de sabores frescos y colores vibrantes. Acá compartimos 4 recetas básicas y algunas sugerencias.







El verano pide frescura y sencillez a la hora de cocinar. La ensalada aparece como plato que puede instalarse con más frecuencia que a lo largo del año.

Por un lado, la estación de verano permite tener vegetales y frutas por mayor cantidad y con mejor sabor y por el otro, la facilidad de cocinar sin levantar demasiadas temperaturas o encender el horno.

Aquí compartimos cuatro recetas de ensaladas que podés personalizar según tus preferencias y los ingredientes que tengas