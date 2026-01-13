Simple y refrescante: ¿Cómo se prepara el Tinto de verano?

Un clásico español que conquista en Argentina por su sencillez y frescura. Aprendé cómo preparar en casa la receta de Tinto de verano con ingredientes básicos.

El tinto de verano tiene su origen en España, donde se consume como alternativa ligera y refrescante al vino tinto. Su popularidad se debe a que es fácil de preparar y a que combina perfectamente con las altas temperaturas.

Tradicionalmente, se elabora con vino tinto, gaseosa tipo lima-limón y mucho hielo, lo que lo convierte en la bebida ideal para quienes buscan algo menos intenso que el vino puro, pero con todo su sabor.

En Argentina, el tinto de verano ha encontrado su lugar en las mesas estivales, gracias a su capacidad de adaptarse a cualquier reunión, desde un asado hasta un picnic en el parque. Además, su bajo contenido alcohólico lo hace una opción accesible para disfrutar sin excesos.

Ingredientes esenciales del Tinto de Verano y opciones

La receta clásica es increíblemente simple, pero permite una gran versatilidad según los gustos personales. Para preparar un tinto de verano auténtico, vas a necesitar:

Vino tinto : Elegí uno joven, frutado y sin paso por barrica. No es necesario gastar en un vino caro, ya que la mezcla resaltará sus sabores básicos.

: Elegí uno joven, frutado y sin paso por barrica. No es necesario gastar en un vino caro, ya que la mezcla resaltará sus sabores básicos. Gaseosa de lima-limón : La base de la frescura en esta bebida. Podés optar por versiones con o sin azúcar.

: La base de la frescura en esta bebida. Podés optar por versiones con o sin azúcar. Hielo en abundancia : Fundamental para servirlo bien frío.

: Fundamental para servirlo bien frío. Rodajas de limón o naranja: No es imprescindible, pero aporta un toque cítrico que realza los sabores.

Opciones para personalizar

Con soda o agua con gas : Si preferís una versión menos dulce, podés reemplazar la gaseosa por soda o agua con gas.

: Si preferís una versión menos dulce, podés reemplazar la gaseosa por soda o agua con gas. Con frutas : Algunos optan por agregar trozos de durazno, frutillas o manzana para darle un toque más frutal.

: Algunos optan por agregar trozos de durazno, frutillas o manzana para darle un toque más frutal. Con vermut: Para los fanáticos de los sabores más complejos, unas gotas de vermut pueden transformar el perfil de esta bebida.



tinto-de-verano.jpg Una receta ideal para disfrutar de un fresco Tinto de verano.

La receta paso a paso

Tiempo de preparación: 5 minutos

Rinde para: 4 copas

Prepará los vasos o jarras : Elegí recipientes amplios y llenalos hasta la mitad con hielo.

: Elegí recipientes amplios y llenalos hasta la mitad con hielo. Agregá el vino : Serví vino tinto hasta completar la mitad de cada vaso. Si estás usando una jarra, calculá que el vino ocupe la misma proporción.

: Serví vino tinto hasta completar la mitad de cada vaso. Si estás usando una jarra, calculá que el vino ocupe la misma proporción. Sumá la gaseosa : Completá con la gaseosa de lima-limón bien fría.

: Completá con la gaseosa de lima-limón bien fría. Decorá y serví: Añadí rodajas de limón o naranja en los vasos. Podés mezclar suavemente con una cuchara para integrar los sabores.

El tinto de verano en la mesa argentina

Aunque es una bebida típicamente española, el tinto de verano se adapta perfectamente al verano argentino. Su preparación rápida y económica lo convierte en una opción favorita para reuniones al aire libre. También combina muy bien con comidas ligeras, como ensaladas, fiambres y empanadas.

En el asado, se luce como acompañante ideal de las achuras y cortes magros. Su frescura contrasta con los sabores intensos de la carne, creando un equilibrio que pocos pueden resistir. Además, es una alternativa excelente para quienes buscan variar del clásico fernet con cola.

Un aliado para cualquier ocasión

El tinto de verano no solo es fácil de preparar, sino que también es una opción versátil para distintos eventos. Desde una tarde de pileta hasta una cena entre amigos, esta bebida se adapta a todos los planes. Incluso puede ser una gran propuesta para quienes quieren introducirse al mundo del vino sin abrumarse con etiquetas más complejas.

Otra ventaja es su bajo contenido alcohólico, ya que la mezcla con gaseosa diluye el impacto del vino. Esto lo hace ideal para reuniones prolongadas o para quienes prefieren disfrutar de una bebida refrescante sin preocuparse por sus efectos.

tinto de veranoo.jpg Fresco y versatil el tinto de verano.

Variaciones para experimentar

Si bien la receta original es insuperable, jugar con los ingredientes puede dar lugar a versiones sorprendentes:

Tinto de verano con espumante : Sustituí la gaseosa por un espumante dulce para una opción más sofisticada.

: Sustituí la gaseosa por un espumante dulce para una opción más sofisticada. Tinto de verano con frutas maceradas : Añadí fruta fresca en trozos, como sandía o melón, y dejala reposar unos minutos antes de servir.

: Añadí fruta fresca en trozos, como sandía o melón, y dejala reposar unos minutos antes de servir. Tinto de verano “zero”: Usá un vino sin alcohol y gaseosa sin azúcar para una versión apta para todos.

Consejos finales

Usá hielo de calidad : El agua que se derrite afecta directamente el sabor de la bebida. Optá por hielo hecho con agua filtrada o mineral.

: El agua que se derrite afecta directamente el sabor de la bebida. Optá por hielo hecho con agua filtrada o mineral. Probá antes de servir : El equilibrio entre el vino y la gaseosa puede ajustarse al gusto de los invitados. Si lo preferís más intenso, agregá más vino; si buscás mayor frescura, aumentá la proporción de gaseosa.

: El equilibrio entre el vino y la gaseosa puede ajustarse al gusto de los invitados. Si lo preferís más intenso, agregá más vino; si buscás mayor frescura, aumentá la proporción de gaseosa. Serví frío y al momento: El tinto de verano pierde su frescura rápidamente, así que preparalo justo antes de consumirlo.

El tinto de verano es mucho más que una bebida: es una invitación a relajarse y disfrutar de las pequeñas cosas. Perfecto para compartir entre amigos o para disfrutar en soledad, su simpleza lo convierte en un imprescindible de los días cálidos.

¿Te animás a prepararlo?

Con esta receta, no hay excusas para no probar el tinto de verano y sumarlo a tu repertorio de tragos. Elegí un buen vino, enfriá la gaseosa y llená tus copas de frescura. ¡Salud!





Click para más recetas.

Visitá la tienda virtual de Schroeder Wines.