El hombre 33 años, acusado de agresión fue detenido en la Avenida Argentina al 350 por dos inspectores de tránsito. “Tenía la licencia vencida y al preguntarle al inspector si podía llamar a alguien para que me venga a buscar el auto y me respondió que no, porque él no quería”, relató.

Dijo que luego se sumaron al diálogo dos mujeres. “Si bien hice ademanes con las manos, no le pegué ni la toqué en ningún momento. Después fue al hospital diciendo que le pegué”, indicó el conductor.

“No estaban haciendo un control, me pararon y no me resistí porque parecía que iba fuerte porque el auto tiene escape y hace ruido”, sostuvo el conductor.

