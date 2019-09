El conmovedor relato de Georgina, la mujer que sobrevivió a la tragedia de la Ruta 13

El martes pasado la mujer de 32 años salió desde Plottier rumbo a Aluminé junto a Daniel Benegas (24) y Francisco Herrera (57), dos hermanos de la iglesia Cruzada de Fe, con los que iba a participar de una reunión especial del culto.

Pasaron allá un día hermoso, acompañados de los fieles de su iglesia en esa localidad. En realidad, hacía varios días que los tres estaban haciendo estos viajes a distintas ciudades de la provincia y ya se habían convertido en un equipo.

georgina.jpg

Como se hizo tarde, esa noche durmieron en Aluminé y el jueves por la mañana emprendieron el regreso. Pasaron antes por el hospital a encontrarse con otra mujer de la iglesia, a quien le tenían que pagar la cabaña donde descansaron.

“El hermano Francisco era muy bondadoso y como “Rulo” (Daniel) no conocía nada de esa zona dijo que volveríamos por otra ruta para que él viera otros paisajes”, relató la sobreviviente a LM Neuquén en su casa de Plottier, donde su mamá, Gladys, no le saca los ojos de encima.

Tomaron la ruta 13 de Villa Pehuenia hacia Primeros Pinos. “Íbamos bien, agarramos la ruta de Primeros Pinos, que estaba habilitada, nadie nos dijo que no se podía pasar”, recalcó.

SFP_Georgina sobreviviente Ruta 13 (14).JPG sebastian Fariña Petersen

En el camino empezaron a notar que la nieve aumentaba y en una subida la camioneta Hilux en la que viajaban se quedó. Los tres se subieron a la caja y empezaron a saltar sobre la camioneta con la intención de sacarla del atasco, pero no tuvieron éxito.

“El "Rulo” se acordó que cuando íbamos por la ruta pasamos por un lugar donde había una máquina y dijo: ‘voy hasta ahí, la sacamos, la usamos y la devolvemos’”, recordó Georgina. Ya eran las 14 del miércoles, estaba muy frío y nevando.

¿Cómo se produjo la tragedia de la Ruta 13?

Francisco y Georgina se quedaron dentro de la camioneta. “Rulo” tardó unas dos horas y regresó con las manos vacías. En el vehículo no encontró las llaves, y no había nadie a su alrededor.

“Cuando lo vimos venir me puse a prepararle unos mates para que tome algo caliente. Comimos unos sanguchitos y Francisco dijo que iba a salir, que sabía que cerca estaba la Gendarmería”, relató a LMN. En pocos segundos, el otro joven lo siguió, y salieron juntos.

Ambos tenían poco abrigo, incluso Georgina le prestó su campera a Francisco, quien solo tenía una remera de manga larga y un chaleco.

“Me dijeron que vaya prendiendo la camioneta cuando tenga mucho frío y que me calefaccione con eso. Y me quedé ahí adentro, ellos iban y volvían”, describió la mujer.

SFP_Georgina sobreviviente Ruta 13 (11).JPG sebastian Fariña Petersen

Corrían las 17 del miércoles. Georgina estaba preocupada porque en el último mensaje que había enviado, a una amiga, se había equivocado y le dijo que iba hacia Caviahue. Ahora ninguno de los tres tenía señal en su celular.

"Cuando empezó a oscurecer me empecé a preocupar. Francisco me había dicho que mantuviera las balizas prendidas. Y cuando estaba oscuro empecé a tocar bocina, a prender las luces, las balizas, para que ellos escucharan si se habían desorientado. Y lloraba, porque era lo único que podía hacer”, recordó angustiada.

El miedo y el frío fue lo peor de esa noche en la que Georgina no pudo dormir. Tenía los pies congelados y a pesar de que tenía víveres, no quiso comer ni tomar agua para no tener que salir de la camioneta a hacer pis.

Sin dormir en toda la noche, cuando amaneció, los pensamientos en su cabeza le decían que sus compañeros habrían encontrado un refugio y pronto llegarían.

Pero al pasar los minutos, que parecían horas, su desesperación se acrecentaba y salió en su búsqueda. No encontró huellas que seguir y volvió.

Sobreviviente de la tragedia de la Ruta 13 contó que sintió que se iba a morir

“Tenía mucho frío, prendí la camioneta, y en esas prendidas y apagadas se me quedó en contacto y se agotó la batería, y me entré a desesperar. Dije: voy a morir”, recordó la mujer, quien relató que luego le pidió "a dios que no quería morir, que necesitaba una oportunidad”. Quería volver a ver a su papá y a su mamá y decirles cuánto los amaba.

Con ese empujón logró calmarse y recordó que Francisco guardaba un trapo de piso debajo de cada alfombra del auto. Los sacó y tapó las puertas y la rejilla del aire acondicionado. También apoyó las mochilas para tapar la entrada del viento.

Georgina sobreviviente Ruta 13 (10).jpg Sebastian Fariña Petersen

“En eso me quedo dormida, y cuando me despierto miro por el espejo y veo a tres personas caminando. Mi cabeza no sé en qué estaba, porque lo que pensé fue en que me podrían venir a robar. Me quedé quieta hasta que vi que tenían uniformes. Pensé que lo había logrado, que dios me había escuchado y me había salvado”, describió.

Georgina esperaba que sus salvadores le dijeran que fueron sus compañeros los que les habían avisado. “Pero cuando me dijeron que no, se me vino el mundo abajo y les dije que habían salido ayer y que no habían vuelto, que por favor los buscaran”, relató la mujer.

Sobreviviente: "Nosotros no fuimos imprudentes, el paso estaba habilitado"

Con los gendarmes, Georgina tuvo que caminar unos 2 kilómetros hasta llegar a su camioneta. Allí le sacaron sus zapatos y vio que tenía los pies negros.

“Fue la peor noche de mis 32 años. Más que miedo, era desesperación de no saber dónde estaban los chicos. Salieron a esa hora para volver temprano. Pero no volvieron”, dijo.

A 40 kilómetros de donde se habían quedado y un día después, los encontraron sin vida. Estaban los dos juntos, con sus cuerpos casi cubiertos por la nieve.

“Esto que nos pasó a nosotros no se lo deseo a nadie, pero no fue culpa nuestra. No fue inconsciencia nuestra. Si alguien nos hubiera avisado no íbamos por ese lugar”, aseguró la mujer.

