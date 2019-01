El crudo y el gas que vienen y los caños que se necesitan

En estas áreas hoy se producen 72.092 barriles de crudo. En cinco años, se espera, podrían producirse unos 290.082 barriles diarios. Para tener una noción del impresionante salto cualitativo: hoy en Neuquén se producen 127.000 barriles diarios sumando todos los yacimientos, convencionales y no convencionales. Este incremento sustancial implica la necesidad de nuevas obras de infraestructura, básicamente oleoductos y ampliaciones de los troncales, para garantizar el transporte. Es un escenario de mediano plazo que las empresas ya conocen. Neuquén tiene un incipiente desafío actual en el transporte. Es el caso del gas.

El actual entramado de ductos tiene una capacidad ociosa de unos ocho millones de metros cúbicos. Es la alternativa para añadir nuevos volúmenes de producción. Para tener una noción de lo que significa: tan sólo un desarrollo masivo (Fortín de Piedra-Tecpetrol) consiguió producir en un año y medio 17 MMm3. Neuquén espera para este mes la aprobación del subsidio al shale gas para 11 nuevas áreas, en los nuevos términos del beneficio en la era del tijeretazo impuesto por el Fondo Monetario Internacional. Hay un cuello de botella que podría profundizarse, si los nuevos desarrollos aceleran en el gas. Es decir, una limitación actual del transporte podría profundizarse, pese a la apertura de nuevos mercados.

El gobernador Omar Gutiérrez, luego de su reunión con Mauricio Macri en Villa La Angostura, sostuvo que hubo “una amplia coincidencia” en la necesidad de impulsar obras de infraestructura para el shale gas. Puso en palabras una coincidencia que comparten en la industria. Y una necesidad. La de empezar con las obras grandes que garanticen el desarrollo de Vaca Muerta. El petróleo tiene un margen mayor. Pero en ambos casos se trata de planificar, y poner en hechos, la megaestructura de tendidos que permitan avizorar nuevas salidas para el crudo.

El 2019 debería arrojar algunas claves en este sentido. A la hora de analizar la infraestructura, quizás en el caso del gas se desprendan los desafíos más grandes. Vaca Muerta puede seguir ganando mercado interno. Una pata de esa posibilidad es el proyecto del gasoduco al Gran Rosario. Son 1000 kilómetros y la incógnita es quién los financiará. Pero en la mejor hipótesis es afianzar el mercado interno, que a la hora de medir la escala de lo posible en la cuenca neuquina, es una porción significativa pero pequeña. Las exportaciones a Brasil y Uruguay (dos nuevos destinos) y el afianzamiento del mercado chileno son cruciales para el corto plazo.

El tema de fondo son las chances del salto de escala. ¿Podrá salir Neuquén en el mediano plazo (no ya en el corto) con su gas a Asia? Hay un contexto político que conspira, como suelen conspirar los años electorales, por no mencionar la altas tasas de financiamiento, y hasta factores geopolíticos. El gas licuado, la llave para salir a otros mercados, requiere de inversiones millonarias. Un “tren” para licuar gas cuesta unos 1000 millones de dólares. Hoy no han nadie que prevea invertirlos. Es la foto de hoy: sin discutir sobre los caños y las nuevas plantas de tratamiento para el gas, sólo se habla de la baja escala.