El descargo de More Rial: ¿furia o capricho?

“Voy a aclarar por qué empezó todo este lío. ‘El peor de todos’ (nombre de la autobiografía de Rial) me mandó unos audios bardeándome, y la verdad es que me cansé que sea así, que me putee y demás, por eso subí todo lo que subí”, comenzó diciendo la joven y agregó: “Me cierra todas las puertas a posibles trabajos y no me deja vivir mi vida en paz. Desde chica me lo hace. ¿Debe ser que como padre le doy vergüenza? Sí, sí, capaz debe ser eso o ¿el miedo a que cuente las cosas que sé?”.

“Quiero ser libre de él. Quiero dejar de ser la prohibida por mi papá para el laburo. A nadie le conviene estar peleado o tenerlo en contra a él, por eso no me llaman”, continuó el descargo de Morena.

Aparentemente, la guerra se habría iniciando luego de que surgiera la posibilidad de que Morena se incorpore al “Bailando 2018”. La propuesta nació el año pasado, cuando la hija del chimentero visitó el piso de Showmatch y fue el propio Marcelo Tinelli quien la invitó a ser parte del certamen.

Morena ganó trascendencia en los medios luego de someterse a una operación de bypass gástrico para luchar contra la obesidad. A partir de entonces fue ganando seguidores en las redes sociales, algo que sedujo al conductor para tenerla en su ciclo.

Una ex en la mira: Morena aseguró que Rial la echó de su casa cuando estuvo en pareja con Agustina Kämpfer.

Arremetió contra Agustina Kämpfer

En su nuevo descargo, la hija de Rial apuntó contra Agustina Kämpfer, ex novia del “intruso”, con la que aparentemente tenía buena relación.

“Me echó de mi propia casa por una concha que después le cayó embarazada de otro“, escribió sin dar nombres. Todo apuntaría a la ex de Amado Boudou, que luego de romper la relación con el conductor anunció que estaba embarazada.

