El desubicado pedido de Alfa a Ariel de Gran Hermano que prendió fuego la casa

“Bueno, yo te voy a hablar. Tenemos que vincularnos”, le respondió insinuando que la idea de Gran Hermano es que todos convivan. “No, te lo pido por favor. Esto es de a dos. Con vos no me quiero vincular de ninguna manera”, le repitió Alfa, empezando a molestar a Ariel que le respondió: “Cualquier cosa, menos la agresión”.

Ariel y Alfa 1.jpg

“No te estoy agrediendo. Te estoy pidiendo por favor que no hagas algo que yo no quiero y que es que me hables. No me interesa tener ningún tipo de vínculo con vos, ninguno. Quedó claro, ¿no? A mí, la gente hipócrita, los manipuladores no me interesan. Ni buen día me digas porque no me interesa”, aseguró Alfa.

“¿Yo soy todo eso? Te voy a hablar porque no me queda otra. No me importa lo que te interesa a vos, estamos acá para hablar. Te voy a hablar, papito mío. Ahora, más que nunca. Hasta que me saques te voy a hablar todos los días”, cerró Ariel.