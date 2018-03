El día que Romina Yan denunció el acoso de Gabriel Corrado

Para colmo, Guido Kaczka, quien la acompañaba en el programa, la retó y festejó el accionar del actor. Todo ocurrió en Trip del 2010, una propuesta que mostraban a dos famosos conversando y paseando por la ciudad en un auto.

Embed

En un momento de la entrevista, Romina cuenta: "Era re zarpado. Yo era muy pendeja y él era un galán. (...) Me quiso meter la lengua y lo frené". Corrado y la hija de Cris Morena interpretaban a la pareja de Chiquititas, una novela infantil en donde las escenas románticas no debían ser demasiado 'zarpadas'.

“¿Cómo le vas a parar el carro a Corrado? Qué desubicada sos, el tipo estaba trabajando", lanzó el conductor del Trece y agregó: “¿Te metió la lengua? Muy bien Corrado".

Embed Romina Yan debe estar. Buscando fama desde el más allá — Papel Mache (@PapelMache07) 28 de marzo de 2018

Embed Despues preguntan a calu por que no hablo antes? por esto xq la hubieran tratado así o peor.

Imaginate q Romina Yan la hija del capo maximo de telefe y de Cris Morena nada mas y nada menos, una chica super tranquila la trataron d loca y d joder al "galan" q le queda a las demas? https://t.co/33YaFFEEgp — Male (@male890) 28 de marzo de 2018

En ese entonces la respuesta Kaczka no llamó demasiado la atención, pero ahora, los tuiteros repudiaron sus palabras. “

Me perdí la defensa a Guido Kaczka/Gabriel Corrado. Ya salieron a decir que la finada Romina Yan seguro está buscando fama?”; “Despues preguntan a Calu por qué no hablo antes? por esto, porque la hubieran tratado así o peor. Imaginate que Romina Yan, la hija del capo máximo de Telefe y de Cris Morena nada más y nada menos, una chica súper tranquila la trataron de loca y de joder al "galan". Qué le queda a las demás?” y “Ahí tenés, y me vas a decir que Romina Yan necesitaba fama??? Cultura de las violación se llama, si se zarpa Corrado está bárbaro además porque es un "galán", manifestaron los usuarios.

Embed Me perdí la defensa a guido kaczka/gabriel corrado. Ya salieron a decir que la finada romina yan seguro está buscando fama? — Ziggy (@Sueltame_Pasado) 28 de marzo de 2018

Embed Ahí tenés, y me vas a decir que Romina Yan necesitaba fama??? Cultura de las violación se llama, si se zarpa Corrado está bárbaro además xq es un "galán" https://t.co/t51I5CSOjx — Manuela Mones Ruiz (@manu_cha) 27 de marzo de 2018

LEÉ MÁS

Calu Rivero: "Darthés jugaba con mi cabeza y yo volvía llorando a mi casa"

Darthés irá a la Justicia contra sus denunciantes

Juan Darthés sumó otra denuncia de una actriz por acoso sexual