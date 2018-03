En dos entrevistas con la periodista María O' Donnell para Radio con vos y La Nación Más, la actriz señaló: "No me gusta decir que fui una víctima, pero lo fui”.

Y añadió que participaría hoy de la marcha del 8M “para que esta igualdad entre los géneros y los sexos sea real; para que lo me paso a mí no le pase a nadie más; para que no exista esa mirada juiciosa sobre los otros; para que cuando decimos no es no, se nos escuche y se nos respete".

"Lo que viví estaba completamente naturalizado, pasaba acá y en el mundo. Llegaba a mi casa y lloraba. Noté que algo estaba mal y lo comuniqué; no hubo escucha y fui yo la que tuvo que dar un paso al costado y dejar de trabajar. Siempre voy a priorizar mi salud mental”, expresó la actriz y modelo.

"Esta persona jugaba con mi cabeza, jugaba con mi ilusión", dijo sobre Darthés. "Lo que me hizo esta persona era un secreto a voces, pero tuve que ser yo la que dio un paso al costado, en mi mejor momento, en el mejor momento de mi carrera, de mi personaje en la serie. ¿Mirá si me voy a ir a Nueva York a estudiar inglés?", planteó sobre su repentina decisión de renunciar a Dulce amor, pese a que la ficción tenía buenos niveles de audiencia.

"Es muy simple cuando es consentido y cuando no, no hay más vueltas. Consentimiento es cuando el deseo es mutuo, no consentimiento es cuando el deseo que importa es el de él, ahí está mal", remarcó.

Adrián Suar dejó clara su postura sobre la situación que vive Darthés.

Sobre el apoyo que recibió Darthés de Adrián Suar y sus compañeros de Simona, la tira estrella de El Trece, Calu expresó: “No le voy a decir a Adrián lo que tiene que hacer, cada uno tiene su responsabilidad. Asumo lo que me pasó para que esto no siga pasando, para que se entienda que no es no".

"En Simona tengo amigos, no es con ellos el problema, estoy lejos de eso. Pero si yo me planto con esta fuerza es porque quiero que se me escuche porque me cansé de estar callada, porque no está bueno, porque para que una chica pueda contar por todo lo que pasó, es mucho lo que le pasa adentro", recalcó.

Según se supo, a los pocos días de que Rivero saliera a contar su verdad, le llegó una carta con un pedido de mediación de parte de los abogados de Darthés. En relación a esa mediación, la actriz afirmó: "No puedo contar lo que pasó ahí, porque es confidencial. Pero después de la mediación, fui otra. Salí con fuerza. Desde noviembre se dice que esto está en la Justicia y no lo está. Cada vez que yo hablo, algo pasa. Por lo que pasó no puedo hacer nada, porque prescribió".

En cuanto a los dichos de Darthés de que la va a demandar, Calu se plantó: "Me dice que me va a hacer una demanda por daños y perjuicios. Si el señor lo va a llevar al plano material, va a tener que enfrentar el daño que me causó. Tengo pruebas, pero la realidad es que prescribió".

En referencia a las otras dos mujeres que hace pocos días salieron a acusar a Darthés de presuntos acosos ocurridos tiempo atrás, Calu contó: "Nos enviamos mensajes de amor con Anita Coacci y Natalia Juncos. Lo primero que pensé cuando me enteré de esto es en lo importante que es hablar y exponer. Si Anita hubiera hablado, a Natalia no le pasaba. Y si Natalia hablaba, a mi esto no me pasaba".

Sobre quienes salieron a criticarla por haber contado la historia, dijo:"¿Qué necesidad tengo? Ninguna, solo que esto no pase más, que empecemos a cambiar paradigmas. De lo único que me arrepiento es de no haber hablado antes, no te va a defender nadie más que vos". “No hay que tener miedo de hablar; hay que exponer, hay que sacar toda esa mierda que uno tiene adentro, eso que a uno se le queda grabado para siempre hay que sacarlo para afuera”, insistió.

Calu también opinó sobre los dichos de Gerardo Romano, quien hace unos días salió a defender a Darthés diciendo que en una escena de sexual "el actor tiene derecho a meter la lengua" y que al actor no lo ve "putañero" ya que "es un chico que vive en Nordelta en una casa muy linda con su familia".

"Es parte de un discurso machista que está cambiando. Es un tema que se está tratando con mucha seriedad. Hasta la justicia está cambiando. Todas esas cabezas que venían con un discurso o comportamiento inapropiado van a tener que cambiar. Y si fuiste parte, pedí disculpas y no lo hagas más", consideró la It girl.

