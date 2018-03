"No sé si hago bien, pero creo que no hay que sacarlo"

Invitado a Nunca es tarde, programa conducido por Germán Paoloski (Fox Sports), el Chueco aseguró que “la condena social es muy dura”. “Son situaciones delicadas para todos. Lo que cuenta Calu es su verdad y si sintió eso lo habrá pasado realmente muy mal. De eso estoy seguro. Después aparecen otras cosas, qué hacés si lo sacás. Hubo un cambio para bien, tan importante en la sociedad. Y las personas a las que se denuncia ya pagan una condena social que es tremenda. La condena social es muy dura”.

Luego, dejó clara su posición de respaldar al actor en la ficción: “En cuanto a mi posición ideológica, no sé si hago bien o mal, pero creo que no hay que sacarlo del trabajo. No me sentiría bien, no me podría mirar al espejo por hacer una actitud tribunera para un grupo de personas que por justa razón creen que eso es lo mejor. Hablé con Juan y él me cuenta su verdad, me dijo que está fuerte y que se quiere quedar en el programa, que no hizo las cosas de lo que se lo acusa. Es difícil”.

