Juan Darthés sumó otra denuncia de una actriz por acoso sexual

Allí Darthés hacía una participación especial y Coacci era una chica que recién empezaba en el mundo de la actuación.

Lo hizo a través de una extensa carta pública que compartió en Facebook, en la que dio detalles del desagradable momento.

"Estoy aguantando y conteniendo el decir o no decir y se acabó. Hoy leí que una vez más otra persona defiende públicamente a Juan Darthés (haciendo referencia a Mariano Martínez quien le dio su apoyo al actor). Yo no sólo no lo defiendo, sino que le creo rotundamente a Calu R. y a todas las mujeres que deben existir y se callaron".

Sobre el momento en el que fue acosada por Darthés, Coacci expresó: "En un parate de la grabación estaba charlando en un camarín con JD, a quien conocía desde adolescente y le contaba que cuando era chica y mi viejo dirigía una comedia en la que él cantaba, yo lo escuchaba siempre. Momento en el que el señor se desliza con la silla que tenía rueditas y se me tira encima, se para y me tira contra la pared, me besa, me mete la lengua, me agarra la mano y me hace tocarle su sexo, mientras me dice 'Mirá como me ponés'. Yo congelada y sin poder reaccionar. En segundos entró una de las chicas de vestuario y él se separó inmediatamente y yo me fui. Los días siguientes de grabación me persiguió. Terminé de grabar y no volví a verlo. Supe que mientras esto pasó, su mujer estaba embarazada y eso me sumó más asco".

Por último, en el escrito explica que prefirió callar lo ocurrido "por miedo, por inseguridad, porque nadie me iba a apoyar con esto", pero siente que no la sociedad ha cambiado con respecto a estos temas.

En noviembre de año pasado, Natalia Juncos salió a los medios a contar el mal momento que pasó con Darthés, a quien también tildó de acosador. Según el relato de la intérprete cordobesa, el hecho ocurrió cuando realizó una participación especial en Se dice amor, ficción protagonizada por el acusado.

"Yo tenía puesto un vestido corto, debajo de la cola, muy sexy. Antes de filmar, me tocó con el dedo índice y me lo pasó desde la nuca, hasta donde comienza el fémur, y me dice ‘Ay cómo me calentás’, me doy vuelta y me dice ‘mirá cómo me ponés’ y me muestra la erección que tuvo. Me quedé estupefacta", contó en diálogo con Vorterix Córdoba.

Recordando lo ocurrido con Kevin Spacey en House of Cards, quien fue despedido luego de que un joven lo denunciará por abuso sexual; o con Gustavo Loza, el director mexicano que fue desvinculado de Televisa tras el relato de Karla Souza, los tuiteros se manifestaron en contra de la decisión del Trece de que Darthés protagonice una ficción.

"En USA bajaron al protagonista de una de las series más exitosas de la historia 2 días después de enterarse que había abusado de un pibe de 14 casi 35 años atrás y acá no podemos hacerle nada al violador de Juan Darthés. Estamos lejísimos"; "Pueden cancelar de una fucking vez a Juan Darthés?"; " #JuanDarthés que se vaya de la tele"; "Por otra parte hoy Juan Darthes protagoniza una de las novelas del prime time de la tv argentina, así que es como si acá no pasó nada. No? #SigaSiga" y " Siguen las denuncias y Juan Darthes sigue laburando en una tira infantil EL NOOO ES LOCO NO?", fueron algunos de los comentarios que circularon en las redes.

